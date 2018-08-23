Источник: За ненависть к мужчинам россиянке грозит уголовное дело

Следственный комитет начал проверку в отношении жительницы Омска Любови Калугиной. Как выяснилось, женщина являлась активисткой феминистского движения и в социальных сетях публиковала посты, направленные против мужчин.

Правоохранительные органы заинтересовались страничкой Калугиной ещё год назад. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на информационно-аналитический центр «Сова». Житель Биробиджана пришел в полицию и пожаловался сотрудникам на то, что посты Любови Калугиной разжигают ненависть к мужчинам. Женщину вызвали на беседу и взяли с неё объяснение.

Следственный комитет провёл экспертизу в отношении её публикаций. Отмечается, что Калугиной грозит уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола). Сама женщина заявила, что речь идет о 12 постах. Большая часть из них действительно направлена против мужчин. Они были опубликованы в период с 2013 по 2016 годы.