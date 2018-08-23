«Борт №1» еще на два года оставят в строю

Специальный летный отряд, выполняющий авиаперевозки высших должностных лиц российского государства, решил продлить летный сертификат «борту № 1» - резервному самолету Владимира Путина.

Широкофюзеляжный самолет Ил-96-300 находится в эксплуатации уже 23 года. Впервые он поднялся в воздух в 1996 году с Борисом Ельциным на борту. Затем лайнер стал резервным самолетом президента России Владимира Путина. За время эксплуатации «борт № 1» не выработал свой ресурс в 70 тысяч летных часов и 10 тысяч полетов.

Поэтому было решено продлить самолету летный сертификат еще на два года, до 17 августа 2020. На сайте госзакупок появился соответствующий тендер на оценку технического состояния воздушного судна и определение возможности его дальнейшего использования.

В прессе неоднократно упоминалось роскошное внутреннее убранство «борта № 1». Президентский Ил-96-300 имеет внутреннюю отделку из ценных пород дерева, он оснащен бронестеклами, электронными замками кают и другим спецоборудованием, пишет «Комсомольская правда».