Этим летом в Москву вернулись бабочки-адмиралы
23 августа 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Этим летом, впервые за десять лет, в Москву в небывалом количестве вернулись бабочки-адмиралы. Если столичному региону повезет с погодой, москвичи смогут наблюдать этих бабочек в мегаполисе до середины сентября.
Узнать адмирала легко. Передние крылья бабочки пересекает широкая ярко-красная полоса, а на кончиках крыльев – крупные белые пятна. Этот вид бабочек получил свое название из-за сходства с формой российских адмиралов, упраздненной в советское время. Адмирал – мигрирующий вид бабочек. В наших широтах они бывают всего несколько теплых месяцев в году, а увидеть их в мегаполисе – редкость.
Энтомологи связывают появление бабочек-адмиралов в Москве с тем, что в скверах и парках столицы начали высаживать любимые бабочками многолетники и разнотравье – такова их естественная среда обитания. Этим летом в центре Москвы был замечен еще и махаон – одна из самых крупных европейских дневных бабочек, сообщает М24.
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