Этим летом в Москву вернулись бабочки-адмиралы

Этим летом, впервые за десять лет, в Москву в небывалом количестве вернулись бабочки-адмиралы. Если столичному региону повезет с погодой, москвичи смогут наблюдать этих бабочек в мегаполисе до середины сентября.

Узнать адмирала легко. Передние крылья бабочки пересекает широкая ярко-красная полоса, а на кончиках крыльев – крупные белые пятна. Этот вид бабочек получил свое название из-за сходства с формой российских адмиралов, упраздненной в советское время. Адмирал – мигрирующий вид бабочек. В наших широтах они бывают всего несколько теплых месяцев в году, а увидеть их в мегаполисе – редкость.

Энтомологи связывают появление бабочек-адмиралов в Москве с тем, что в скверах и парках столицы начали высаживать любимые бабочками многолетники и разнотравье – такова их естественная среда обитания. Этим летом в центре Москвы был замечен еще и махаон – одна из самых крупных европейских дневных бабочек, сообщает М24.