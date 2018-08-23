Похитителей крупнорогатого скота задержали в Забайкалье

Краевой главк МВД сообщил о задержании четырех жителей Читы о одного жителя Агинского. Группа скотоводов разделывала похищенную тушу в тот момент, когда сотрудники полиции их задержали совместно с бойцами ОМОН.

У похитителей изъяли инструменты для разделывания мяса и туши крупнорогатого скота. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» в отношении подозреваемых. На данный момент ведётся расследование.

Операция проводилась в Агинском районе края. Похитителями оказались пять человек, в числе которых две женщины. Как сообщает «Экономика Сегодня», последними жертвами подозреваемых стали три буренки. Их похитили у жителей поселка Агинское.