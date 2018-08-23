//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Похитителей крупнорогатого скота задержали в Забайкалье

23 августа 2018, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Похитителей крупнорогатого скота задержали в Забайкалье
pixabay.com

Краевой главк МВД сообщил о задержании четырех жителей Читы о одного жителя Агинского. Группа скотоводов разделывала похищенную тушу в тот момент, когда сотрудники полиции их задержали совместно с бойцами ОМОН.

У похитителей изъяли инструменты для разделывания мяса и туши крупнорогатого скота. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» в отношении подозреваемых. На данный момент ведётся расследование.

Операция проводилась в Агинском районе края. Похитителями оказались пять человек, в числе которых две женщины. Как сообщает «Экономика Сегодня», последними жертвами подозреваемых стали три буренки. Их похитили у жителей поселка Агинское.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

КК

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Рябков: санкции по любому поводу стали ключевым инструментом политики США

Рябков: санкции по любому поводу стали ключевым инструментом политики США

Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил в среду, 22 августа, что главным инструментом внешней политики США стали санкции, которые вводятся буквально по любому поводу.

//В мире

Украинская армия скоро станет самой сильной в Европе, заявил Порошенко

Украинская армия скоро станет самой сильной в Европе, заявил Порошенко

Совсем скоро украинская армия станет самой сильной в Европе, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими на форуме ветеранов в Киеве после саммита НАТО.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Трамп назвал расследование по делу Манафорта «охотой на ведьм и позором»

Трамп назвал расследование по делу Манафорта «охотой на ведьм и позором»

Дональд Трамп назвал расследование в отношении бывшего главы его предвыборного штаба на президентких выборах Пола Манафорта «охотой на ведьм». «Это охота на ведьм и это позор», — заявил президент США.

//В мире

Власти Украины нашли «ключ от мира» в охваченном гражданской войной Донбассе

Власти Украины нашли «ключ от мира» в охваченном гражданской войной Донбассе

Петр Порошенко рассказал, от какой страны зависит урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление украинский президент сделал, выступая на одном из мероприятий в Киеве.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Армия

В России могут создать новый тяжелый танк

В России могут создать новый тяжелый танк

Российский "Уралвагонзавод" готов создать новый тяжелый танк на платформе "Армата" со 152-миллиметровой пушкой. В настоящий момент ожидается решение Министерства обороны РФ.

//Авто

«Калашников» представил гражданский электрокар без дверей

«Калашников» представил гражданский электрокар без дверей

Концерн «Калашников» принял участие в форуме «Армия-2018», в рамках которого представил несколько новинок. В их число вошел также гражданский электромобиль, который получил название UV-4.

//Шоу-бизнес

Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос"

Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос"

Сегодня стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос". Согласно последней информации, в жюри музыкального проекта останется лишь один артист, участвовавший в предыдущих версиях.

//Шоу-бизнес

Достанется ей от Аллы, Нагиев случайно снял Барановскую на плечах у Галкина

Достанется ей от Аллы, Нагиев случайно снял Барановскую на плечах у Галкина

Забавный ролик, опубликованный на странице Дмитрия Нагиева вызвал шквал комментариев пользователей Сети. Главный физрук России снял как Юлия Барановская сидит на плечах у мужа Пугачевой

//Армия

В России впервые приземлился военно-транспортный самолёт на шоссе

В России впервые приземлился военно-транспортный самолёт на шоссе

Начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил РФ генерал Алексей Кузьменков сообщил, что впервые в современной истории России состоялось приземление военно-транспортного самолета Ан-26 под Хабаровском на автотрассу.

//В мире

Депутат Рады подыскал Украине союзников в вопросе уничтожения Крымского моста

Депутат Рады подыскал Украине союзников в вопросе уничтожения Крымского моста

Украина должна осуществить операцию по уничтожению возведенного Российской Федерацией моста в Крым. С таким заявлением в разговоре с представителями прессы выступил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

//Новости партнеров

//Лайфстайл

Готовимся к зиме: как правильно консервировать банки

Готовимся к зиме: как правильно консервировать банки

Зима не за горами, а это значит, что уже пора задуматься о мариновании продуктов. Подготовить овощи и фрукты для консервации – это половина дела. Однако не менее важным этапом является стерилизация и закрывание банок крышками.

//Общество

«Борт №1» еще на два года оставят в строю

«Борт №1» еще на два года оставят в строю

Специальный летный отряд, выполняющий авиаперевозки высших должностных лиц российского государства, решил продлить летный сертификат «борту № 1» - резервному самолету Владимира Путина.

//В мире

Американские СМИ: США намерены ужесточить санкции против Ирана

Американские СМИ: США намерены ужесточить санкции против Ирана

Советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что новые ограничительные меры против Ирана будет ещё более жесткими по сравнению с теми, что действовали до заключения ядерной сделки.

//Общество

Этим летом в Москву вернулись бабочки-адмиралы

Этим летом в Москву вернулись бабочки-адмиралы

Этим летом, впервые за десять лет, в Москву в небывалом количестве вернулись бабочки-адмиралы. Если повезет с погодой, москвичи смогут наблюдать этих бабочек в мегаполисе до середины сентября.

//В мире

В Донбассе ВСУ атаковали позиции луганских ополченцев из запрещенного оружия

В Донбассе ВСУ атаковали позиции луганских ополченцев из запрещенного оружия

Выполняющие боевые задачи на территории Донбасса украинские военные атаковали позиции ополченцев ЛНР с использованием оружия, которое запрещено соглашениями об урегулировании конфликта, заключенными в Минске.

//В мире

Трамп признался в единственной совершенной им ошибке

Трамп признался в единственной совершенной им ошибке

Президент США Дональд Трамп признался в единственной совершенной им ошибке. Эта ошибка была им допущена в 2016 году, и называлась она – победа Дональда Трампа на выборах президента США.

//Общество

Похитителей крупнорогатого скота задержали в Забайкалье

Похитителей крупнорогатого скота задержали в Забайкалье

Краевой главк МВД сообщил о задержании четырех жителей Читы о одного жителя Агинского. Группа скотоводов разделывала похищенную тушу в тот момент, когда сотрудники полиции их задержали совместно с бойцами ОМОН.

//Общество

Сегодня в Москве будет солнечно, обещают синоптики

Сегодня в Москве будет солнечно, обещают синоптики

Сегодня в столичном регионе ожидается теплая и солнечная погода, обещают синоптики. Несмотря на то, что купальный сезон завершился, погода еще порадует москвичей теплыми и солнечными днями.

//Новости СМИ2

//В мире

В Сети посмеялись над лозунгами Порошенко ко Дню независимости Украины

В Сети посмеялись над лозунгами Порошенко ко Дню независимости Украины

Ко Дню независимости Украины в Киеве появилось немало плакатов со словами: «Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путем! Мы — Украина. Петр Порошенко». Жители Украины высмеяли в социальных сетях этот лозунг.

//В мире

На Украине пообещали "землетрясение в Кремле" из-за парада‍

На Украине пообещали "землетрясение в Кремле" из-за парада‍

Военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости Украины 24 августа, вызовет землетрясение в Кремле, пообещал депутат Верховной рады Олег Барна, выступая накануне в телеэфире.

//Город М

В Москве снесли первую пятиэтажку в рамках программы реновации

В Москве снесли первую пятиэтажку в рамках программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о технологии «умного сноса» пятиэтажек, которая станет золотым стандартом реновации. Столичный градоначальник лично оценил ход работ по сносу первой отселённой по программе реновации пятиэтажки.

//Общество

Приёмные родители требуют извинений от министра просвещения Васильевой

Приёмные родители требуют извинений от министра просвещения Васильевой

На сайте радиостанции "Эхо Москвы" опубликовано открытое письмо многодетных приёмных родителей к министру просвещения России О.Ю.Васильевой. Письмо касается угроз госпожи Васильевой по ужесточению подбора приёмных родителей, а потом отката назад от этого громкого заявления.

//Шоу-бизнес

Рожать в возрасте прабабки - откровенная дурь, блогерша осудила ЭКО Бледанс

Рожать в возрасте прабабки - откровенная дурь, блогерша осудила ЭКО Бледанс

Желание Эвелина Блёданс забеременеть с помощью ЭКО в свои 49 лет и родить ребёнка без мужа вызывает неоднозначную реакцию общественности. Скандальная блогерша Лена Миро осудила телеведущую.

//Шоу-бизнес

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за то, что она показала в сети дочку

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за то, что она показала в сети дочку

Супругу известного футболиста Дмитрия Тарасова подвергли критике за то, что она продемонстрировала в социальной сети лицо маленькой дочери Миланы в день ее крестин. Таинство состоялось два дня назад.

//Новости Redtram

//Политика

Путин сообщил, что рад лично обсудить с Лукашенко наиболее важные вопросы

Путин сообщил, что рад лично обсудить с Лукашенко наиболее важные вопросы

Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 августа, сообщил, что рад возможности лично обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко ряд важнейших двусторонних и международных вопросов.

//Общество

Крепкий мост и хлипкий рубль наполнили Крым туристами

Крепкий мост и хлипкий рубль наполнили Крым туристами

В Ростуризме отмечают высокий интерес к Крымскому полуострову в текущем курортном сезоне, а туроператоры связывают это с открытием моста через Керченский пролив и падением рубля.

//В мире

Из-за утечки химвещества в ТЦ Глазго пострадали 40 человек

Из-за утечки химвещества в ТЦ Глазго пострадали 40 человек

В шотландском городе Глазго около 40 человек пострадали в ходе утечки химического вещества в одном из торговых центров. Согласно последней информации, происшествие случилось днем в среду, 22 августа.

//Здоровье

Грыжа диска: нужна ли операция?

Грыжа диска: нужна ли операция?

Согласно словарю медицинских терминов, грыжа – это выпячивание органа или его части через отверстия в анатомических образованиях под кожу, в межмышечные пространства или во внутренние карманы и полости. Говоря о грыже межпозвоночного диска - это довольно распространённое заболевание

//Здоровье

Чем грозит вирус папилломы

Чем грозит вирус папилломы

Папиллома – это доброкачественная опухоль кожи, развивающаяся из поверхностного эпителия и выступающая над его поверхностью в виде сосочка. Виновник её появления – распространённый папиллома-вирус, или вирус папилломы человека (ВПЧ). По данным ВОЗ им заражены более 60% населения земли

//Спорт

Кто сильный, тот победит

Кто сильный, тот победит

Фигурное катание снова меняет своё лицо. Что в нём произойдёт на этот раз? Международный союз конькобежцев принял решение обнулить мировые рекорды в фигурном катании. Претерпела система оценок за выполненные прыжки. Введут ли возрастной ценз для фигуристок в 17 лет? Опять наших зажимают?

//Спорт

Овечкин стал отцом

Овечкин стал отцом

Александр Овечкин, которому в сентябре стукнет 33 года, впервые стал отцом – в семье капитана «Вашингтона» и лидера сборной России по хоккею родился сын Сергей. Овечкин входит в возраст Христа, и для него это самый лучший год в жизни. Он завоевал Кубок Стэнли, был признан самым ценным игроком

//Спорт

Русские гуляют с кубком Стэнли

Русские гуляют с кубком Стэнли

Три хоккеиста «Вашингтона» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов – привезли в Россию серебряную чашу - Кубок Стэнли. Это главный клубный трофей в истории мирового хоккея. Кубок Стэнли на один день в безграничное пользование имеет право взять себе каждый игрок из команды

//Политика

Рябков: Россия не намерена обсуждать критерии отмены санкций

Рябков: Россия не намерена обсуждать критерии отмены санкций

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена обсуждать критерии отмены американских санкций. Об этом дипломат сообщил перед встречей с советником президента США по нацбезопасности.

//Спорт

Жаркая осень Черчесова

Жаркая осень Черчесова

После ЧМ сборная России, получив порцию почестей, на некоторое время отошла на 2-й план. Но уже через 2 недели мы вновь увидим её на поле. «АН» – о том, как команда Станислава Черчесова проведёт остаток 2018 года. 7 сентября российская сборная сыграет в Трабзоне со сборной Турции.

//Спорт

Состояние турбулентности

Состояние турбулентности

Если кому-то футбольное лето – 2018 показалось сплошным праздником, то это не так. Под звуки фанфар, в стране агонизировали профессиональные клубы. И не похоже, что российский футбол уже пережил этот мор. 4 августа молодёжная команда «Анжи» отправилась из Махачкалы в Уфу на автобусе

//Шпионаж

Подростки – агенты спецслужб

Подростки – агенты спецслужб

Идут последние дни летних каникул. В сентябре заполнятся школьные классы и студенческие аудитории. И начнётся работа не только для педагогов, но и для сотрудников спецслужб.  О проблемах разведки с детьми обозреватель «АН» рассказывает полковник в отставке Альберт Семёнович НОВИКОВ.

//В мире

Помпео и Хант поделились мнениями об "угрозах", исходящих от России и Ирана

Помпео и Хант поделились мнениями об "угрозах", исходящих от России и Ирана

Министры иностранных дел США и Великобритании Майк Помпео и Джереми Хант в среду, 22 августа, поделились мнениями насчет угроз, которые якобы исходят со стороны Российской Федерации и Ирана.

//Армия

На «Востоке» вместе с Россией готовы сражаться Китай и Монголия

На «Востоке» вместе с Россией готовы сражаться Китай и Монголия

В России началась проверка боеготовности в Центральном и Восточном военных округах, а также на Северном флоте. По тревоге подняли ВДВ, дальнюю и военно-транспортную авиацию ВКС, силы ПВО, мобилизационные органы и органы центрального управления ВС РФ. Стартовал целый «куст» из 16 учений

//Шоу-бизнес

В распоряжение СМИ попали кадры прогулки Петросяна с беременной женщиной

В распоряжение СМИ попали кадры прогулки Петросяна с беременной женщиной

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что предполагаемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна ждет ребенка. Кадры с артистом и беременной женщиной были продемонстрированы на телевидении.

//Шоу-бизнес

Роджер Уотерс, один из «Пинк Флойд»

Роджер Уотерс, один из «Пинк Флойд»

31 августа в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» выступит Роджер Уотерс, идеолог, бас-гитарист, певец и автор самых известных композиций Pink Floyd. Эта группа до сих пор считается самой «умной» в западной музыке, и удивляться тут нечему: трое из музыкантов выросли в городке Кембридж

//Город М

Москвичи помогли городу поумнеть

Москвичи помогли городу поумнеть

На площадке правительства Москвы завершилось обсуждение стратегии «Умный город – 2030». Более 3, 5 тыс. горожан поделились своими идеями инноваций. Было предложено 2069 идей. Жители мегаполиса выставили больше 12 тыс. оценок. Самые лучшие предложения будут реализованы в ближайшие годы

//Общество

Столицу будут двигать молодые

Столицу будут двигать молодые

В масштабном благоустройстве и переустройстве Москвы принимают участие молодые архитекторы М. БЕЙЛИН и Д. НИКИШИН – представители творческой группы «Горожане/Citizenstudio», Московской архитектурной школы «МАРШ», лауреаты первой международной молодёжной биеннале архитектуры – 2017

//Общество

Не центром единым

Не центром единым

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в своём штабе провёл круглый стол с экспертным сообществом. Обсуждался вопрос благоустройства города. Круглые столы – неформальное общение и обсуждение, в ходе которых и вырабатывается стратегия управления городом, и рождаются интересные проекты

//Общество

Депутат спилил качели на детской площадке и поставил их на даче

Депутат спилил качели на детской площадке и поставил их на даче

В одном из поселков Новосибирской области с детской площадки пропали качели. Оказалось, что демонтаж аттракциона дело рук местного депутата, который потом установил его в собственном дачном поселке.

//Общество

Приставы Кубани против Кущевской банды

Приставы Кубани против Кущевской банды

С уголовным делом против руководителя ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. Родионова согласилась прокуратура — расследование продолжается. Конец недели для сторонников ОАО «Маяк» вместе с ООО «Импульс» и ООО «Агрокомплекс Кущевский» был прожит в напряженном ожидании.

//Происшествия

Один из альпинистов, пострадавших от удара молнии на Эльбрусе, скончался

Один из альпинистов, пострадавших от удара молнии на Эльбрусе, скончался

В среду, 22 августа, стало известно, что один из альпинистов, пострадавших на Эльбрусе от удара молнии, скончался. В ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии заявили, что мужчина умер при транспортировке.

//Общество

Зюганов и ГКЧП

Зюганов и ГКЧП

«АН» в рамках своего общенационального проекта продолжают публикацию цикла статей, посвящённых цепочке научных открытий Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс» (согласно ст. 25 ФЗ «О рекламе» «Леюрус Арктика плюс» не является лекарственным средством)

//Общество

«Мы пашем море»

«Мы пашем море»

Почему в последние 500 лет нашу цивилизацию вели вперёд страны Западной Европы, где из ресурсов масштабно добывали разве что уголь? Почему Англия владела четвертью мира, если централизованная королевская власть в ней была слаба? Наши школьные учебники предлагают совершенно идиотские ответы

//Шоу-бизнес

Дочери Веры Брежневой за лето невероятно похорошели

Дочери Веры Брежневой за лето невероятно похорошели

Дочери известной певицы Веры Брежневой за лето 2018 года невероятно изменились и похорошели. 17-летняя Соня и 7-летняя Сара, по мнению подписчиков знаменитой артистки, растут не по дням, а по часам.

//Политика

Уловка Трампа

Уловка Трампа

Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос снятия санкций с России при условии, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном по Сирии и Украине. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters. С 2014 г. Вашингтон вводит санкции в отношении РФ. Тогда причиной называлась ситуация на Украине

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры