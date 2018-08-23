Сегодня в Москве будет солнечно, обещают синоптики

Сегодня в столичном регионе ожидается теплая и солнечная погода, обещают синоптики. Несмотря на то, что купальный сезон завершился, погода еще порадует москвичей теплыми и солнечными днями.

Волновой циклон принес в столицу понижение температуры и по-осеннему прохладные утренники. Но вслед за ним в столичный регион пришел азорский антициклон. Сегодня и завтра Москва будет находиться под его влиянием.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет ясно, осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +20-23 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут +8-10 градусов тепла. Ветер западный, 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, сообщает М24.