Сегодня в Москве будет солнечно, обещают синоптики
23 августа 2018, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в столичном регионе ожидается теплая и солнечная погода, обещают синоптики. Несмотря на то, что купальный сезон завершился, погода еще порадует москвичей теплыми и солнечными днями.
Волновой циклон принес в столицу понижение температуры и по-осеннему прохладные утренники. Но вслед за ним в столичный регион пришел азорский антициклон. Сегодня и завтра Москва будет находиться под его влиянием.
Сегодня в Москве и Подмосковье будет ясно, осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +20-23 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут +8-10 градусов тепла. Ветер западный, 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, сообщает М24.
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