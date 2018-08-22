Приёмные родители требуют извинений от министра просвещения Васильевой

На сайте радиостанции "Эхо Москвы" опубликовано открытое письмо многодетных приёмных родителей к министру просвещения России О.Ю.Васильевой. Письмо касается угроз госпожи Васильевой по ужесточению подбора приёмных родителей, а потом отката назад от этого громкого заявления.



Приёмные родители возмущаются таким пренебрежительным отношением министра к их нелёгкому и ответственному труду по воспитанию детей. Фактически люди с благородными порывами будут примеряться бюрократами к шаблонным параметрам потенциальных преступников, маньяков и извращенцев.



В открытом письме приводится статистика усыновлений за последние годы и количество преступлений, совершённых в приёмных семьях, которое имеет тенденцию к снижению. Поэтому остаётся непонятным, кто и какой повод дал министру вдруг выскочить как чёрт из табакерки с таким вот инсинуативным заявлением и потом заскочить в неё обратно.



Подписанты обращения к министру требуют публичных извинений для начала конструктивного диалога и призывают всех, кто разделяет их позицию, поставить свои подписи под заявлением, которое будет передано в приёмную Министерства просвещения.



