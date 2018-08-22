Крепкий мост и хлипкий рубль наполнили Крым туристами

В Ростуризме отмечают высокий интерес к Крымскому полуострову в текущем курортном сезоне, а туроператоры связывают это с открытием моста через Керченский пролив и падением рубля, пишут "Аргументы недели-Крым".

По информации главы Ростуризма Олега САФОНОВА, с начала года Крым посетили почти 4,4 миллиона туристов, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей РОМАШКИН подтвердил, что отдых на полуострове пользуется спросом. В компании отмечают рост интереса примерно на 15-20%.

«Крымский мост в этом году пересечет примерно примерно 500 тысяч туристов. Можно предположить, что наземным путем туда прибудет на 30-35% больше отдыхающих, чем в прошлые годы. Для сравнения аэропорт показывает прирост всего в 3-4%», – цитирует его портал «Турбизнес».

Еще одной причиной популярности Крыма называют снижение стоимости путевок примерно на 5%. Так как прошлый год был неудачным для полуострова, местные отельеры заморозили цены, поэтому и не произошло скачка.

Руководитель отдела рекламы «АЛЕАН» Наталья ДАВЫДОВА рассказала, что рост по Крыму в их компании составляет 17,5%. Причинами она назвала ослабление рубля, снижение цен на полуострове и открытие Крымского моста.