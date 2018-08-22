В Подмосковье увеличат зарплаты учителям

Учителям за функции классного руководителя, а также молодым специалистам собираются увеличить заработную плату в Подмосковье.

Ранее классные руководители получали доплату в размере одной тысячи, с началом учебного года им добавят еще пять тысяч рублей. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Получается, что классные руководители и молодые специалисты каждый месяц будут получать прибавку к жалованию в размере шести тысяч рублей.