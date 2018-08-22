В Подмосковье растет спрос на жилье бизнес-класса

Люди при покупке квартир в Московской области все чаще делают выбор в пользу комплексов бизнес-класса. Одна из причин в том, что подобное жилье можно приобрести без переплаты.

Спрос на квартиры уровня бизнес-класса в области, как пишет сайт Подмосковье сегодня, растет. Этому способствуют сразу несколько факторов. На подмосковном рынке проекты бизнес-класса стоят в два раза ниже московских.

Как отмечают эксперты, в столице такая квартира оценивается в 240 тысяч рублей за кв. м, в Московской области – от 110 до 140 тысяч рублей.

Также примечательно, что двухкомнатная квартира бизнес-класса в Московской области оценивается в среднем 5,8 млн рублей.