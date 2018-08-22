"Крепкий хозяйственник против пиар-проектов": о задачах кандидатов на пост мэра

«Крепкий хозяйственник против пиар-проектов»: задачи кандидатов на пост мэра Москвы назвал эксперт

За пост мэра Москвы 9 сентября 2018 года поборются пять кандидатов. Помимо действующего мэра Сергея Собянина и экс-главы строительной компании Су-155 Михаила Балакина, своих кандидатов выдвинули партии ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия. По мнению экспертов, их выдвижение скорее имиджевая история партий, и всерьез побороться за пост мэра им не удастся.

Участие в предстоящих выборах мэра Москвы от партии КПРФ примет Вадим Кумин, ЛДПР представит Михаил Дегтярев, а «Справедливую Россию» - Илья Свиридонов. Как считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, все они решают собственные задачи, являясь скорее пиар-проектами, чем реальными претендентами на мэрское кресло.

«КПРФ занято смотринами кадров на потенциально вакантное место, освобождаемое в обозримой перспективе Геннадием Зюгановым. В этой ситуации различные группы влияния внутри КПРФ пытается продвинуть своих потенциальных лидеров для того, чтобы впоследствии побороться если не за место будущего секретаря, то хотя бы повлиять на расстановку сил в новой системе партии.

В ЛДПР такой борьбы после ухода Владимира Жириновского ожидать не стоит. Скорее всего, он сам назначит местоблюстителя. Но ЛДПР традиционно участвует во всех крупных политических кампаниях, в общих чертах согласуя свои действия с вертикалью власти. Они не играют в альтернативные сценарии, а показывают конкурентность выборов. Цель кандидата от ЛДПР представить своего кандидата, а не побеждать.

«Справедливая Россия» находится еще в более сложной ситуации, чем остальные партии. У них сохраняются сложности не только с лидером, но и с позиционированием самой партии. Ничем оригинальным в данной кампании «Справедливая Россия» тоже не отметилась – мы не увидели ни нового лица, ни нового видения. Участием в выборах мэра столицы партия демонстрирует, что она жива и ее не стоит окончательно списывать с политического театра», - комментирует политолог.

Отдельного внимания заслуживает кандидатура основателя разорившейся строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина. Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает его типичным «игроком» за второе место, который хорошо понимает свои возможности. Но и сама борьба может принести ему хорошие дивиденды, так как он станет более узнаваемым и наберет политические очки, что облегчит осуществление его карьерных амбиций в будущем.

С мнением, что участие Балакина является плюсом избирательной кампании, соглашается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его мнению, фигура экс-главы Су-155 способна привлечь дополнительное число заинтересованных избирателей на участки, хотя составить сколько-нибудь серьезную конкуренцию в борьбе за пост мэра Москвы действующему градоначальнику Сергею Собянину он не сможет.

Подавляющее большинство москвичей на выборах намерено поддержать действующего мэра – просто потому, что он хороший хозяйственник, уверен Журавлев. Политолог считает, что москвичам нужны не политические лозунги, а электричество и вода в домах, хорошо работающий транспорт, магазины в пешей доступности, чистые улицы и парки.

«Во-первых, градоначальник столицы должен прекрасно разбираться в городском хозяйстве крупных мегаполисов. Не обязательно, чтобы он прекрасно разбирался в городском хозяйстве именно Москвы, но как устроен город и чем он живет, мэр должен понимать. Во-вторых, ему должен быть прекрасно известен культурно-социальный аспект жизни Москвы.

В-третьих, у будущего мэра должны быть хорошо налажены вертикальные связи, он должен если не входить в высшие эшелоны власти, то по крайней мере иметь прямую коммуникацию с федеральными чиновниками. Невозможно управлять столицей государства, не взаимодействуя с первыми лицами государства, такого не бывает», - называет задачи и обязанности мэра Москвы Дмитрий Солонников.

Политолог добавляет, что Москва на сегодняшний день является одним из самых инновационных регионов нашей страны. Столица стремительно развивается в направлении современных методов управления, информационно-цифровых технологий и промышленного потенциала, поэтому все эти направления должны быть хорошо понятны и близки новому руководителю города.