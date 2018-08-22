Как в Крыму совершают хадж и празднуют Курбан-байрам

Мусульмане Крыма, как и их единоверцы по всему миру, заканчивают празднование одного из двух священных исламских праздников – Курбан-байрама. Он, заметим, отмечается три дня. Кто-то праздновал на полуострове в кругу близких людей, а кто-то – в рядах паломников, которые отправились в хадж по мусульманским святыням Мекки и ее окрестностей. Как же в этом году готовились к хаджу крымские мусульмане, рассказал заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов, пишут "Аргументы недели-Крым".

Мусульмане всего мира начали отмечать первый из трех дней священного праздника Курбан-байрам 21 августа.

«Слава богу, что в этом году нет никаких разногласий и саудитская сторона, в том числе, объявила, что 21 августа начнется первый день Курбан-байрама. Поэтому в единстве вся мусульманская умма (религиозная община в исламе, – ред.)», – отметил представитель Духовного управления мусульман Крыма.

Празднование традиционно началось с утреннего байрам-намаза во всех мечетях полуострова в 6:30. В это же время в крымской столице во Дворце культуры профсоюзов прошел центральный молебен, который провел муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев.

В Симферополе по такому случаю организовали праздничные мероприятия. Так, в 16:00 в парке имени Тренева стартовала праздничная программа, которая длилась до 20:00. Гости праздника увидели концерт, для детей были организованы аттракционы, угощения. Прошли и состязания по национальной крымскотатарской борьбе куреш.

В кануну Курбан-байрама верующие мусульмане стараются совершить хадж – паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определенное время. Хадж является пятым столпом ислама после Шахады (свидетельство о вере в Единого Бога (Аллаха) и посланническую миссию пророка Мухаммеда), молитвы, налога и поста.

В этом году из Крыма в Саудовскую Аравию отправилось рекордное количество паломников. К слову, оно растет с каждым годом: в 2014 году в хадж отправилось 150 крымчан, в 2015 – 300, в 2016 – 350, в 2017 – 365, а в этом году – 600 человек.

За каждой группой из 48 человек закреплен представитель Духовного управления мусульман Крыма, компетентный в вопросах религии, который сопровождает, консультирует и направляет крымских паломников.

«Мы гордимся, что смогли успешно все это организовать, что все остались довольны. Нам помогало руководство Крыма во главе с главой республики, профильные министерствами и государственными учреждениями», – отметил Исмаилов.

По его словам, Министерство внутренних дел содействовало паломникам в оперативном оформлении загранпаспортов, создавая «зеленые коридоры», Минздрав закупил вакцины и бесплатно провел вакцинацию желающих отправиться в мусульманские святыни.

«Также Роспотребнадзор и другие профильные учреждения и комитеты нам помогали в тесном сотрудничестве с Духовным управлением мусульман Крыма», – добавил заместитель муфтия.

Кроме увеличения общего количества паломников в Мекку из Крыма, с каждым годом возрастает и число тех крымчан, которые желают совершить хадж совместно с членами своей семьи.

«Муж с женой, или же сын с матерью, или это могут быть брат с сестрой и отцом. Групповых поездок стало больше. Я думаю, что это связано, во-первых, с тем, что цена стала более привлекательной по сравнению с той, что была до 2014 года. Поэтому люди уже выделяют средства и на то, чтобы отвезти в хадж, например, свою вторую половинку», – рассказал он, отметив, что по мусульманским канонам и нормам, установленным в Саудовской Аравии, женщина до 50 лет не может выехать в хадж самостоятельно – ее обязательно должен сопровождать близкий родственник.

Примечательно, что в этом году в Мекке сняли ограничения по посещению святыню, на которых до этого велась реконструкция, и в дни хаджа там ожидается более 3,5 миллиона мусульман, желающих посетить исламские святыни. Поэтому безопасности крымских паломников уделяется максимальное внимание.

Учитывая, что температура воздуха в Саудовской Аравии днем достигает 50 градусов выше нуля, а вечеров не опускается ниже +39, неподготовленным паломникам может быть очень сложно, ведь им приходится идти под открытым солнцем до очередной святыни и находиться на ней еще несколько часов.

«Если внимательно друг за другом присматривать, слушать рекомендации руководителей, то все будет хорошо. В прошлые годы все прошло благополучно, у нас есть опыт, поэтому надеемся, что и в этом году все будет хорошо. Мы заблаговременно провели консультации, объяснили, как себя нужно вести. Мы на достаточно хорошем уровне проводим хадж. Конечно, есть, куда стремиться. Но для нас главный приоритет – это безопасность наших паломников и их комфорт на местах», – рассказал Исмаилов.

За процессом хаджа следит хадж-миссия Российской Федерации, которая проводит соответствующую аккредитацию всех туроператоров, которые перевозят паломников.

А в этом году ДУМК совместно с хадж-оператором ввели еще одно новшество в целях обеспечения безопасности крымчан в Саудовской Аравии – каждый паломник устанавливает на свой смартфон специально разработанное приложение, благодаря которому руководитель группы может отслеживать местоположение заблудившегося человека.

«Если они потерялись, то, когда приложение активно, руководитель группы видит, в какой точке находится данный паломник, и он выезжает и забирает его оттуда. Если нет, то можно подключить и сотрудников хадж-миссии РФ, полицию и помочь нашему соотечественнику», – рассказал Исмаилов.

Отправиться из Крыма в хадж можно в рамках трех основных ценовых категорий: эконом – 2,5 тысячи долларов, эконом комби – 2,9 тысячи и стандарт – 3,6 тысячи долларов. Пакет «эконом» подразумевает переезд от Дубаев до Мекки на автобусе, а «эконом комби» – перелет на самолете. «Стандарт», помимо перелета, включает более комфортабельные условия проживания и расположение средств размещения.

«Очень большую роль играет дальность отеля от Каабы (мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам (Заповедная Мечеть) в Мекке, – ред.). Чем ближе к Каабе, тем паломнику быстрее и легче добираться до заповедной мечети. Поэтому цены соответственно возрастают, это частные отели», – говорит Исмаилов.

Данные три категории больше всего пользуются спросом у крымских и российских паломников, однако существует еще бизнес сегмент, в котором стоимость поездки практически не имеет ограничений.

«То есть, может быть и 6, и 7 тысяч долларов. Человек может выбрать, как и каким рейсом он туда будет добираться – через Москву, Стамбул, Дубаи – где он будет жить, на каком расстоянии. Все зависит от желания каждого, и цена будет соответственно меняться», – уточнил представитель Духовного управления мусульман Крыма.