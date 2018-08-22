Жители поселков в Крыму задыхаются: близлежащие предприятия сжигают свои отходы

Жители поселков ГРЭС, Аграрное, Молодежное и Битумное уже три месяца задыхаются от едкого черного дыма. Расположенные рядом предприятия сжигают медикаменты, шины и градусники, пишут "Аргументы недели - Крым".

Как рассказала «Аргументам недели – Крым» местная жительница Виктория, история с сжиганием различных отходов началась в поселке Битумное в 2014 году. Местные жители, живущие на прилегающих к промзоне улицах, написали множество жалоб в правоохранительные органы и министерства. Предприятия получали штрафы, но не прекращали свою работу.

«В последние три месяца особенно стали чувствовать запах гари, вокруг поселков черный дым, мы всем этим дышим. Многие предприниматели утверждают, что они ничего не нарушают и у них есть разрешения. Мы сейчас с прессой и активистами прошлись по территории, там люди жгут ртутные градусники в бочках, без всякой защиты и фильтров», – рассказала Виктория.

По ее словам, предприниматели, сжигающие просроченные таблетки, пообещали установить специальные фильтры, чтобы не наносить вред окружающей среде. Однако этого недостаточно. Ведь остальные не собираются следовать их примеру.

Местные жители обратились в Министерство экологии и природных ресурсов РК. Специалисты приехали с проверкой и выявили нарушения. Делом занялась природоохранная прокуратура. А вот представители администрации города на место выезжали и нарушений не нашли.