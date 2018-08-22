Журналистка упала обморок во время прямого эфира с министром Мантуровым

Журналистка федерального канала упала во обморок прямо во время прямого эфира с Министром промышленности России Денисом Мантуровым. Инцидент произошел на форуме «Армия-2018».

Во время последнего вопроса журналистка телеканала «Россия 24» начала медленно падать прям в эфире, а министр попытался помочь девушке удержаться на ногах. Телеканалу пришлось экстренно прервать трансляцию, а ведущий программы никак не отреагировал на произошедшее, лишь поблагодарил корреспондентку за интервью.

До этого министр успел сказать, что новые санкции США против РФ могут отрицательно повлиять на торговые оглашение между отечественными производителями и иностранными партнерами. Ответом со стороны Москвы могут стать расчеты в национальных валютах по контрактам в военной сфере.

Позже в пресс-службе телеканала уточнили ТАСС, что девушка чувствует себя нормально и сейчас пишет сюжет.