Ученые выяснили, почему метастатические раковые клетки не погибают

Американские ученые узнали, что метастатические раковые клетки не погибают при попадании в кровоток и другие органы по той простой причине, что они хорошо перерабатывают поврежденные белки, а также прочий клеточный «мусор».

Также во время прошлых исследований ученые разработали несколько механизмов, которые позволяют раковой опухоли «обводить вокруг пальца» иммунную систему, тем самым давая метастазы.

Например, клетки рака могут проникнуть внутрь определенных иммунных телец и начать распространяться по организму вместе с ними, пишет Ридус.