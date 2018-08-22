Эксперт прокомментировал сообщение США о потере ракеты с ядерным двигателем

Информация, распространенная американским телеканалом CNBC о якобы неудачном проведении в 2017 году испытания новейшей российской крылатой ракеты с ядерным двигателей — это целенаправленная дискредитация России.

Эксперт Игорь Коротченко прокомментировал сообщение CNBC о падении российской ракеты с ядерной силовой установкой в Баренцево море, - передает РИА Новости.

Это целенаправленная информационная операция. Она приурочена к открывшемуся форуму "Армия-2018" с целью дискредитировать новые российские разработки, посеять сомнения в них", — цитирует Коротченко РИА Новости.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в эти дни в Подмосковье.

Ранее другой эксперт назвал сообщение CNBC о падении российской ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море "разводкой".