В Челябинске состоится Агровыставка

С 23 по 25 августа пройдет юбилейная, 25-я агропромышленная выставка «АГРО-2018» в ледовой арене «Трактор».Посетителей выставки ждет настоящий гастрономический праздник от производителей со всего Уральского региона.

В этом году «АГРО» в очередной раз удивит челябинцев обилием вкуснейших продуктов питания, найти которые в магазинах практически нереально. Юбилейная выставка соберет на своей площадке рекордное количество участников – более 180 экспонентов, среди которых как крупнейшие производители: Ариант, Равис, Чебаркульская птица, Союзпищепром, Калинка, Таврия, Ситно, так и частные предприятия. При этом приобрести продукцию можно будет по очень выгодным ценам.

Впервые на «АГРО» «Союзпищепром» проведет для гостей выставки дегустацию растительного молока, йогуртов и киселей, сделанных на основе злаков и воды. Появятся и новинки - кокосовое и миндальное молоко. Цены на них, как обещает производитель, будут ниже, чем в магазинах. Еще одну новинку презентует агрокомплекс «Чурилово». На стенде компании можно будет продегустировать и купить свежевыжатые фреши собственного производства со вкусами «лимон» и «цитрус».

Конечно, трудно представить «АГРО» без многочисленной рыболовной продукции. Кунашакский район привезет на выставку живую рыбу, которую тут же на глазах у посетителей будет вылавливать из импровизированного пруда. Элитную рыбу улова этого года также можно будет купить у предприятий с дальнего востока: семга, форель, чавыча, нерка, горбуша, кижуча, кета и другие.

А «Таврия» устроит дегустацию своих лучших колбасных изделий, здесь традиционно посетителей выставки порадует любимый московский сервелат и казачья колбаса с чесноком и приправами. Всего на выставке можно будет найти более 300 видов колбас!

Медовая аллея соберет в этом году более 30 пчеловодов со всего УрФО и Башкирии. Мед липовый, цветочный гречишный, в сотах, прополис. Сырные производители также приготовили множество сюрпризов для гостей. На «АГРО» можно будет приобрести и необычные выдержанные сыры от местных производителей. Например, сыр в форме груши скаморца или с изумительным ароматом Тет де Муан.

Интересная новость и для садоводов Челябинска. Они смогут получить бесплатную консультацию по правилам ухода за любыми видами растений.

В честь 25-летия ожидается также и насыщенная деловая и развлекательная программы. К примеру, впервые на выставке впервые презентуют гигантскую гастрономическую карту Челябинской области, на которой будут отмечены все хлебосольные районы. Где выращивают зерно или овощи? Производят молочную продукцию или хлеб? Взглянув на карту, можно будет ответить на все эти вопросы.

Также в первый раз пройдет фольклорно-гастрономический фестиваль «Агро-2018». Муниципальные образования Челябинской области готовят активную творческую программу, оценивать которую будет в этом году компетентное жюри. И конечно, каждый район презентует свой урожай этого года!

А для маленьких гостей «Агро» организаторы задумали фестиваль дворовых игр «Веселая ферма». Детские конкурсы, творческие мастер-классы, забеги на самокатах – это далеко не вся программа, которая ждет малышей. Разумеется, участие совершенно бесплатное.

«Агро» уже давно стала не просто выставкой, а настоящим праздником сбора урожая, который всегда отмечают весело, хлебосольно и с душой! Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте или в группе ВК.