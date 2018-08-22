Челябинск

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

В Челябинске состоится Агровыставка

22 августа 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

С 23 по 25 августа пройдет юбилейная, 25-я агропромышленная выставка «АГРО-2018» в ледовой арене «Трактор».Посетителей выставки ждет настоящий гастрономический праздник от производителей со всего Уральского региона.

В этом году «АГРО» в очередной раз удивит челябинцев обилием вкуснейших продуктов питания, найти которые в магазинах практически нереально. Юбилейная выставка соберет на своей площадке рекордное количество участников – более 180 экспонентов, среди которых как крупнейшие производители: Ариант, Равис, Чебаркульская птица, Союзпищепром, Калинка, Таврия, Ситно, так и частные предприятия. При этом приобрести продукцию можно будет по очень выгодным ценам.

Впервые на «АГРО» «Союзпищепром» проведет для гостей выставки дегустацию растительного молока, йогуртов и киселей, сделанных на основе злаков и воды. Появятся и новинки - кокосовое и миндальное молоко. Цены на них, как обещает производитель, будут ниже, чем в магазинах. Еще одну новинку презентует агрокомплекс «Чурилово». На стенде компании можно будет продегустировать и купить свежевыжатые фреши собственного производства со вкусами «лимон» и «цитрус».

Конечно, трудно представить «АГРО» без многочисленной рыболовной продукции. Кунашакский район привезет на выставку живую рыбу, которую тут же на глазах у посетителей будет вылавливать из импровизированного пруда. Элитную рыбу улова этого года также можно будет купить у предприятий с дальнего востока: семга, форель, чавыча, нерка, горбуша, кижуча, кета и другие.

А «Таврия» устроит дегустацию своих лучших колбасных изделий, здесь традиционно посетителей выставки порадует любимый московский сервелат и казачья колбаса с чесноком и приправами. Всего на выставке можно будет найти более 300 видов колбас!
Медовая аллея соберет в этом году более 30 пчеловодов со всего УрФО и Башкирии. Мед липовый, цветочный гречишный, в сотах, прополис. Сырные производители также приготовили множество сюрпризов для гостей. На «АГРО» можно будет приобрести и необычные выдержанные сыры от местных производителей. Например, сыр в форме груши скаморца или с изумительным ароматом Тет де Муан.

Интересная новость и для садоводов Челябинска. Они смогут получить бесплатную консультацию по правилам ухода за любыми видами растений.

В честь 25-летия ожидается также и насыщенная деловая и развлекательная программы. К примеру, впервые на выставке впервые презентуют гигантскую гастрономическую карту Челябинской области, на которой будут отмечены все хлебосольные районы. Где выращивают зерно или овощи? Производят молочную продукцию или хлеб? Взглянув на карту, можно будет ответить на все эти вопросы.

Также в первый раз пройдет фольклорно-гастрономический фестиваль «Агро-2018». Муниципальные образования Челябинской области готовят активную творческую программу, оценивать которую будет в этом году компетентное жюри. И конечно, каждый район презентует свой урожай этого года!

А для маленьких гостей «Агро» организаторы задумали фестиваль дворовых игр «Веселая ферма». Детские конкурсы, творческие мастер-классы, забеги на самокатах – это далеко не вся программа, которая ждет малышей. Разумеется, участие совершенно бесплатное.

«Агро» уже давно стала не просто выставкой, а настоящим праздником сбора урожая, который всегда отмечают весело, хлебосольно и с душой! Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте  или в группе ВК.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

В Челябинске состоится Агровыставка 14:27

С 23 по 25 августа пройдет юбилейная, 25-я агропромышленная выставка «АГРО-2018» в ледовой арене «Трактор».Посетителей выставки ждет настоящий гастрономический праздник от производителей со всего Уральского региона. >>
Николай Буравихин: засекреченный подвиг

Николай Буравихин: засекреченный подвиг 10:49

29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в засекреченном городе Челябинск-40 (ныне Озёрск) произошла первая в СССР радиационная чрезвычайная ситуация техногенного характера. >>

Вячеслав Володин: изменения в пенсионной системе назрели 10 лет назад 10:03

В Госдуме порядка 4.5 часов эксперты, представители партии и общественных организаций обсуждали варианты изменений в пенсионную систему По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти перемены в России назрели уже 10 лет назад, и все сошлись во мнении, что решение принимать необходимо. >>

Борису Дубровскому отчитались о подготовке к саммитам 09:07

В Челябинске определен подрядчик на строительство 18-этажной гостиницы, которое потом передадут в качестве общежития ЮУрГУ. Кроме того, из 15 тысяч студентов-добровольцев отберут две тысячи лучших. Об этом и многом другом подчиненные отчитались перед главой региона Борисом Дубровским в рамках еженедельных совещаний. >>

Борис Дубровский: За срыв сроков подготовки к саммитам уволю!.. 21.08 11:39

Глава Челябинской области Борис Дубровский пообещал уволить всех, кто сорвет сроки подготовки к саммитам. Напомним, что Челябинск примет множество делегаций на саммиты Шос и БРИКС в 2020 году. >>

Куда, как и кому южноуральцы теперь платят за электричество? 20.08 15:04

Специалисты гарантирующего поставщика ОАО «МРСК Урала» ответили на наиболее частые вопросы южноуральцев. >>

//Новости МирТесен



Кубок Липинского получил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин

Кубок Липинского получил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин 20.08 12:28

Настоящая награда – Кубок Липинского – предоставляется только профессиональным спортсменам и тем людям, которые вложили душу в развитие бокса. В минувшее воскресенье, 19 августа, в столице Среднего Урала этот кубок получил Игорь Алтушкин. >>

Как в Челябинске реализуется экопрограмма 20.08 12:09

В канун саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в столице Южного Урала в 2020 году, в Челябинске проводится серия экомероприятий. Так, кроме возведения и благоустройства набережной и очистки реки Миасс будут высажены более десяти тысяч деревьев, а для города купят свыше 75 автобусов, которые оснащены газом. >>

В Челябинск приедут сотни воркаутеров на Чемпионат России 17.08 13:29

Более 130 спортсменов из 50 городов со всей страны съедутся в столицу Южного Урала уже сегодня. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

На Михеевский ГОК вновь приехала экскурсия 17.08 13:10

Порядка 40 представителей Сосновского района приехали на Михеевский ГОК для того, чтобы посмотреть, какое предприятие будет построено у поселка Томино. Напомним, что Михеевский ГОК является прототипом Томинского ГОКа. >>

Построить дом самостоятельно вам поможет GOS 17.08 12:03

Наверное, каждый человек мечтает о том, чтобы иметь большой, уютный и красивый дом, где можно собираться всей семьей и хорошо проводить время. Для реализации своей мечты необходимо скопить средства и не бояться реализовывать идеи. >>

В Челябинске открыта еще одна воркаут-площадка 17.08 10:10

Новая площадка для занятий воркаутом появилась в столице Южного Урала. Здесь, на АМЗ, ее давно ждали. Настоящий подарок в кругленькую сумму 2.3 миллиона рублей спортсменам сделала Русская медная компания. >>

//Новости Redtram

«Урал мастеровой» соберет мастеров со всей России

«Урал мастеровой» соберет мастеров со всей России 16.08 11:07

В сентябре в столице Южного Урала пройдет VI Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов. Площадкой для проведения конкурса станет выставочный зал Союза художников. >>
Усть-Катавские пенсионеры совершили восхождение на гору Зюраткуль

Усть-Катавские пенсионеры совершили восхождение на гору Зюраткуль 16.08 09:50

В спортклубе для людей пенсионного возраста «Ветеран» некогда скучать. Прошло всего пара недель после покорения реки Юрюзань, как активисты вновь собрались в поход – теперь уже на вершину Зюраткуля. >>

Депутаты Госдумы намерены увеличить пенсии до 20-25 тысяч рублей 16.08 09:43

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин подчеркнул, что ныне существующий размер пенсий никого не устраивает, и задача парламентариев – увеличить его до 20-25 тысяч рублей. Об этом было сказано на рабочем совещании в преддверии парламентско-общественных слушаний, которые намечены на 21 августа этого года. >>

//Новости ADWILE

Гартунг против Большакова: журналист намерен обжаловать приговор 16.08 08:42

Пять тысяч рублей штрафа присудил челябинский суд журналисту Павлу Большакову. Напомним, что исковое заявление на него подал депутат Госдумы Валерий Гартунг за информацию о сотрудничестве с чеченскими боевиками, которая была напечатана в газете «Возрождение Урала». >>
В Челябинске пройдет крупномасштабная конференция для предпринимателей

В Челябинске пройдет крупномасштабная конференция для предпринимателей 15.08 13:48

«Территория Бизнеса» организует для предпринимателей Челябинской области большую конференцию «ChelBuisnessDay», которая пройдет 6 сентябряв Центре международной торговли WorldTradeCenter. Идет прием заявок на участие в мероприятии. >>
Фонд капремонта Южного Урала переходит на максимальное качество

Фонд капремонта Южного Урала переходит на максимальное качество 15.08 12:18

Как доложил сегодня, 15 августа, глава регоператора фонда капремонта региона Вадим Борисов губернатору Южного Урала Борису Дубровскому, фонд перестал наращивать объемы работ и переходит на максимальное качество работ. >>
«Челябинск, улыбнись!»: «МК-Урал» проводит самый несуровый конкурс ко Дню города

«Челябинск, улыбнись!»: «МК-Урал» проводит самый несуровый конкурс ко Дню города 15.08 12:11

Накануне Дня рождения Челябинска медиахолдинг «Гранада Пресс» и редакция газеты «Московский комсомолец-Урал» объявляют фотоконкурс на самую яркую улыбку в городе-миллионнике. >>
Евгений Кузнецов рассказал о секретах грандиозных хоккейных побед

Евгений Кузнецов рассказал о секретах грандиозных хоккейных побед 15.08 11:49

«Звездный» воспитанник челябинского «Трактора» и свежеиспеченный обладатель Кубка Стенли ответил на вопросы «МК-Урал». >>
Дмитрий Чесноков - первый начальник советской тюрьмы

Дмитрий Чесноков - первый начальник советской тюрьмы 15.08 09:46

Челябинский историк и краевед Алексей Яловенко завершил основную работу над очередным объемным исследованием, посвященным челябинскому острогу. В скором времени эта уникальная монография должна выйти в свет. Книга написана на документальной основе, в жанре научной прозы, и, несомненно, привлечет внимание всех кого интересует прошлое Челябинска. >>

//Новости партнеров

Энергетики «МРСК Урала» реконструируют в Златоусте ЛЭП 14.08 16:31

Зам гендиректора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» Антон Дьячков на рабочем совещании узнал ход масштабной реконструкции ЛЭП в Златоусте. От нее питаются «Златоустовский электрометаллургический завод» и ОАО «РЖД», а также жители и соцучреждения. >>

Борис Дубровский поручил привести Челябинск в порядок 14.08 16:19

После приезда полпреда президента в УрФО Николая Цуканова глава региона Борис Дубровский поручил привести город в порядок. >>

На Уральскую ВСМ пойдет металл ММК 14.08 16:12

Магнитогорский металлургический комбинат будет поставлять свой металл на возведение Уральской ВСМ. Он пошел в состав соответствующего хозпартнерства с уставным капиталом десять миллионов рублей. >>
Борис Дубровский вручил значки ГТО

Борис Дубровский вручил значки ГТО 14.08 08:47

В минувшие выходные удачно совпали два спортивных праздника: День физкультурника и IV региональный фестиваль ГТО. Его на свежеотремонтированном стадионе открыл в Миассе глава региона Борис Дубровский. >>
Пенсионеры из Еманжелинска стали обладателями золота ГТО

Пенсионеры из Еманжелинска стали обладателями золота ГТО 13.08 16:00

Спортивными достижениями по праву гордятся члены еманжелинского клуба скандинавской ходьбы "Скороход". Трое их воспитанников завоевали золото при сдаче нормативов ГТО. >>
В Курчатовском районе Челябинска Днем физкультурника дали старт марафону

В Курчатовском районе Челябинска Днем физкультурника дали старт марафону 13.08 15:43

Календарь событий, приуроченных к 33-й годовщине с момента образования Курчатовского района (возник 15 августа 1985 года), расписан вплоть до 19 августа, и первым эстафетную палочку принял спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры