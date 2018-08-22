Акция «Памятный гудок» пройдет 23 августа в Волгограде

23 августа 2018 года в Волгоградском регионе Приволжской железной дороги пройдет акция "Памятный гудок", в память о тысячах мирных жителей, погибших во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года.

В этот день в 11:00 все локомотивы грузовых и пассажирских поездов, которые будут в этот момент находиться на территории Волгоградского железнодорожного узла, подадут в течение одной минуты звуковой сигнал, а на железнодорожном вокзале Волгоград-1 будет объявлена минута молчания.

23 августа 1942 года – один из самых трагических дней Сталинградской битвы.

В этот день произошла массированная бомбардировка города, вызвавшая колоссальные разрушения. В течение последующей недели немецкие бомбардировщики совершали до двух тысяч самолетовылетов в день. На каждый квадратный километр Сталинградской земли приходилось до 5 тысяч бомб и осколков крупного калибра. В центральной части его не осталось ни одного целого здания. Было разрушено 309 предприятий города, большой урон был нанесен жилищно-коммунальному хозяйству, культурно-просветительным учреждениям. Полностью был выведен из строя железнодорожный и водный транспорт. Разрушены 1237 километров главных и станционных путей, 2 паровозных и вагонных депо, уничтожены 152 паровоза, 6402 вагона. Уничтожен городской транспорт, связь, водопровод