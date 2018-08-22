Массовое ДТП произошло на Волоколамском шоссе

Три машины врезались друг в друга на Волоколамском шоссе в деревне Высоково г. о. Истра. Как передают эксперты, есть погибшие.

Очевидцы, которые стали свидетелями происшествия, рассказали в подробностях, что произошло. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и врачи «скорой помощи». Шоссе в данный момент перекрыто.