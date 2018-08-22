Суд Симферополя приговорил поджигателя дома муфтия к 2 годам в колонии-поселении

Центральный районный суд Симферополя приговорил 28-летнего гражданина Украины Александра СТЕШЕНКО, которого обвиняли поджоге дома муфтия, к двум годам в колонии-поселении, пишут "Аргументы недели-Крым".

Следствие установило, что 20 января этого года СТЕШЕНКО в составе организованной группы с ВЕЛИЕВЫМ и ТРЕТЬЯКОВЫМ с помощью бутылок с зажигательной смесью поджог дом муфтия Эмирали АБЛАЕВА.

В ходе следствия СТЕШЕНКО полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

СТЕШЕНКО задержали в апреле во время его въезда на территорию Крыма, куда его отправил ВЕЛИЕВ для очередной провокации.

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту argument.nedeli.crimea@gmail.com