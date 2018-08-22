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Суд Симферополя приговорил поджигателя дома муфтия к 2 годам в колонии-поселении
22 августа 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Центральный районный суд Симферополя приговорил 28-летнего гражданина Украины Александра СТЕШЕНКО, которого обвиняли поджоге дома муфтия, к двум годам в колонии-поселении, пишут "Аргументы недели-Крым".
Следствие установило, что 20 января этого года СТЕШЕНКО в составе организованной группы с ВЕЛИЕВЫМ и ТРЕТЬЯКОВЫМ с помощью бутылок с зажигательной смесью поджог дом муфтия Эмирали АБЛАЕВА.
В ходе следствия СТЕШЕНКО полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
СТЕШЕНКО задержали в апреле во время его въезда на территорию Крыма, куда его отправил ВЕЛИЕВ для очередной провокации.
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