В Иркутской области ликвидирован сильный лесной пожар
22 августа 2018, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, за прошедшие сутки в Усть-Илимском районе Иркутской области ликвидирован лесной пожар, действовавший 11 суток. Площадь пожара была 1,8 тыс. га.
В ликвидации пожара участвовали 27 сотрудников парашютно-десантной службы и шесть единиц техники, сообщает ОТР.
Примечательно, что на утро 21 августа в зоне космомониторинга в Катангском районе находилось 26 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз, общей площадью 137,3 тысяч га. Число очагов 22 августа уменьшилось до 19. Об этом пишет Телеинформ.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес