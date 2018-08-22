В Иркутской области ликвидирован сильный лесной пожар

Как сообщают эксперты, за прошедшие сутки в Усть-Илимском районе Иркутской области ликвидирован лесной пожар, действовавший 11 суток. Площадь пожара была 1,8 тыс. га.

В ликвидации пожара участвовали 27 сотрудников парашютно-десантной службы и шесть единиц техники, сообщает ОТР.

Примечательно, что на утро 21 августа в зоне космомониторинга в Катангском районе находилось 26 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз, общей площадью 137,3 тысяч га. Число очагов 22 августа уменьшилось до 19. Об этом пишет Телеинформ.