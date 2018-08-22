Бесплатно – это значит даром. А подарки приятно и получать, и делать

Несомненный плюс бесплатной услуги в том, что она привлекает как постоянных клиентов, так и новых. Новые решают, почему бы не попробовать, раз это не влечет затрат. Постоянные утверждаются в правильности выбора компании, которая готова часть услуг сделать подарком.

В транспортной компании «Байкал Сервис» есть выбор: отправляя груз, клиент может сам приехать на один из складских терминалов, а может заказать забор груза по выгодным тарифам. Но накануне нового учебного года, в пик транспортных перевозок, компания запустила акцию по бесплатному забору груза прямо от двери клиента. В филиале ТК «Байкал Сервис» в городе Волжском до 14 сентября можно отставить заявку и бесплатно заказать забор груза весом от одной до пяти тонн для отправки в любой регион России.

Не надо никуда ехать. Профессиональный экспедитор заедет по указанному отправителем адресу, а после оформит все необходимые документы на складском терминале перевозчика.