Девочку, пропавшую в амурском городе Свободный, нашли мёртвой

Девочку, пропавшую два дня назад в городе Свободный Амурской области, нашли мёртвой во дворе доме, в котором малышку видели в последний раз, под металлическими фрагментами. Пятилетняя Соня Чернобаева ушла из дома по улице Партизанской погулять на улицу 20 агуста в 16 часов. Домой не вернулась. Родители обратились в полицию. Девочку искали родители, полиция, волонтеры.

По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следователи сегодня нашли тело малышки и продолжают устанавливать обстоятельства гибели ребенка.

Для оказания практической помощи в расследовании указанного преступления в город Свободный направлены следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления СК России по Амурской области.