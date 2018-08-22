С начала года рак обнаружили у 254 жителей Приангарья

В Иркутской области за семь месяцев 2018 года диспансеризацию прошли около 225 тысяч взрослых жителей региона. У четырех тысяч из них обнаружили артериальную гипертензию, более 250 диагнозов – раковые заболевания, также было замечено два случая туберкулеза.

Также примерно у 110 тысяч человек в ходе обследований нашли следующие факторы риска хронической заболеваемости: курение, излишний вес, повышенный сахар в крови, злоупотребление алкоголем. Об этом сообщает Телеинформ.