Квалификационная коллегия судей отправила в отставку героя YouTube-ролика «Голая блондинка на АЗС» председателя Октябрьского суда Ставрополя Юрия Макарова. Судья написал заявление по собственному желанию, однако сам на заседание не явился, попросив рассмотреть заявление без него.

Председатель квалификационной коллегии судей Ставропольского края Татьяна Самойлова во время брифинга для журналистов заметила, что в целом подобное поведение для судей недопустимо. «Это не входит ни в какие рамки и противоречит кодексу судейской этики» - заявила она. Но, как пишет bloknot-stavropol.ru, при этом женщина отметила, что не готова утверждать или опровергать, действительно ли на видео - ее коллега. По ее словам, теперь информацию будет проверять совет судей.

Однако Юрий Макаров ушёл в отставку не просто так, а, как пишет популярный Telegram-канал с сохранением денежного содержания, звания и гарантией личной неприкосновенности. При этом Макаров до сих пор считает появившееся видео «провокацией чеченских полевых командиров».

"Комментировать свою похожесть на человека, который зашел с этой женщиной в маркет, я считаю излишним. Во-первых, в Краснодарском крае я в этом году вообще не был. Во-вторых, моя машина имеет конструктивные отличия от той, которая представлена", - цитирует Юрия Макарова РЕН ТВ.

Какие конструктивные отличия имеет его машина, судья предпочел не уточнять. По крайней мере на видео видно, что совпадает все: марка, модель, цвет и даже номерные знаки.