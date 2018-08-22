В Красноярском крае добиваются перезахоронения останков жертв войны
22 августа 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Жители села Кучерово Красноярского края ратуют за проведение тщательной экспертизы останков из обнаруженной в 2015-м году братской могилы и последующего их перезахоронения.
По предварительным данным, останки принадлежат жертвам Гражданской войны. По сообщению RT, власти не проявили особого интереса к захоронению, обнаруженному местным жителем Владимиром Ткаченко.
На сегодняшний день ранее проведенная властями экспертиза не дала никаких результатов, а останки покоятся на местном кладбище после перезахоронения, пишет портал.
Между тем, в обнаруженных костях, по утверждениям очевидцев, имеются следы характерных пулевых отверстий. Однако местная администрация не смогла установить личности погибших, а также их связь с Гражданской войной.
Автор находки возмущен подобным отношением местных властей и правоохранителей. По его словам, перезахоронение останков жителям никто не анонсировал.
"Закопали три черепа и кости - да и поставили крест без таблички. Остальное до сих пор в поле лежит. Похоронили как будто каких-то воров!", - негодует пенсионер.
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