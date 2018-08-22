В Красноярском крае добиваются перезахоронения останков жертв войны

Жители села Кучерово Красноярского края ратуют за проведение тщательной экспертизы останков из обнаруженной в 2015-м году братской могилы и последующего их перезахоронения.

По предварительным данным, останки принадлежат жертвам Гражданской войны. По сообщению RT, власти не проявили особого интереса к захоронению, обнаруженному местным жителем Владимиром Ткаченко.

На сегодняшний день ранее проведенная властями экспертиза не дала никаких результатов, а останки покоятся на местном кладбище после перезахоронения, пишет портал.

Между тем, в обнаруженных костях, по утверждениям очевидцев, имеются следы характерных пулевых отверстий. Однако местная администрация не смогла установить личности погибших, а также их связь с Гражданской войной.

Автор находки возмущен подобным отношением местных властей и правоохранителей. По его словам, перезахоронение останков жителям никто не анонсировал.

"Закопали три черепа и кости - да и поставили крест без таблички. Остальное до сих пор в поле лежит. Похоронили как будто каких-то воров!", - негодует пенсионер.