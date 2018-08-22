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В Новой Москве ребенок впал в кому после проведенного обрезания на дому
Возбуждено уголовное дело
22 августа 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве двухлетний мальчик впал в кому после проведения обрезания на дому приглашенным родителями малыша мужчиной. Инцидент произошел в поселении Десеновское на территории Новой Москвы.
В отношении мужчины, проводившего обрезание, возбуждено уголовное дело.
По данным СКР, 54-летнего мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности).
По версии следствия, днем 20 августа мужчина в квартире одного из домов в поселении Десеновское провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, в результате чего у него начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы ребенок был доставлен в городскую клиническую больницу.
По данным СКР, мальчик вышел из комы, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Как установило следствие, подозреваемый не имел лицензии на осуществление медицинской деятельности. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств травмирования малолетнего ребенка. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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