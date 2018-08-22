25 августа в парке «Красная Пахра» пройдет 1-й Семейный фестиваль NEW MOSCOW

25 августа 2018 года с 11:00 до 22:00 пройдёт 1-й Семейный фестиваль NEW MOSCOW в парке «Красная Пахра» (поселение Краснопахорское, Новая Москва).

В этот день весь парк будет поделён на тематические зоны, где будет проходить множество развлечений и активностей для детей, а также их родителей.

Для вас в этот день:

маркет товаров и аксессуаров

food и lounge зоны

красивые фотозоны и профессиональные фотографы

полезные лекции для родителей

веселые старты и соревнования

велосипедные дорожки и ролердром

байкер шоу

beauty зона

детский IT технопарк и робототехника

выездной планетарий

BMW junior campus

сладкая вата, мороженое, лимонады и поп-корн

батутный надувной городок

веселые аниматоры, фокусники и ростовые куклы

И многое другое!!!!!!

В рамках Фестиваля пройдёт благотворительный аукцион и выставка - вернисаж художников, а также будет работать книжная ярмарка и библиомобиль.

На главной сцене парка «Красная Пахра» будет проходить развлекательная шоу программа с выступлениями творческих коллективов Новой Москвы! Ведущая концертной программы - АННА ГРАЧЕВСКАЯ!

Ведущая дневной программы - актриса и режиссер Наталья Русинова!

Специальные гости: Татьяна Терешина, Юрий Титов и другие!

А в 22:00 всех гостей Фестиваля ожидает зрелищный фейерверк!

До встречи, на самом незабываемом мероприятии этого лета в Новой Москве!

ДАТА: 25 августа 2018

ВРЕМЯ: с 11:00 до 22:00

МЕСТО: парк «Красная Пахра», поселение Краснопахорское (Новая Москва)

ВХОД: свободный

ПОДРОБНОСТИ: @newmoscowfest