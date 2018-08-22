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25 августа в парке «Красная Пахра» пройдет 1-й Семейный фестиваль NEW MOSCOW

22 августа 2018, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

25 августа в парке «Красная Пахра» пройдет 1-й Семейный фестиваль NEW MOSCOW

25 августа 2018 года с 11:00 до 22:00 пройдёт 1-й Семейный фестиваль NEW MOSCOW в парке «Красная Пахра» (поселение Краснопахорское, Новая Москва).

В этот день весь парк будет поделён на тематические зоны,  где будет проходить множество развлечений и активностей для детей, а также их родителей.

Для вас в этот день:
маркет товаров и аксессуаров

food и lounge зоны

красивые фотозоны и профессиональные фотографы

полезные лекции для родителей

веселые старты и соревнования

велосипедные дорожки и ролердром

байкер шоу

beauty зона

детский IT технопарк и робототехника

выездной планетарий

BMW junior campus

сладкая вата, мороженое, лимонады и поп-корн

батутный надувной городок

веселые аниматоры, фокусники и ростовые куклы

И многое другое!!!!!!

В рамках Фестиваля пройдёт благотворительный аукцион и выставка - вернисаж художников, а также будет работать книжная ярмарка и библиомобиль.

На главной сцене парка «Красная Пахра» будет проходить развлекательная шоу программа с выступлениями творческих коллективов Новой Москвы! Ведущая концертной программы - АННА ГРАЧЕВСКАЯ!

Ведущая дневной программы - актриса и режиссер Наталья Русинова!

Специальные гости: Татьяна Терешина, Юрий Титов и другие!
А в 22:00 всех гостей Фестиваля ожидает зрелищный фейерверк!

До встречи, на самом незабываемом мероприятии этого лета в Новой Москве!
ДАТА: 25 августа 2018
ВРЕМЯ: с 11:00 до 22:00
МЕСТО: парк «Красная Пахра», поселение Краснопахорское (Новая Москва)
ВХОД: свободный
ПОДРОБНОСТИ: @newmoscowfest

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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В Новой Москве ребенок впал в кому после проведенного обрезания на дому

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Пророчество «инопланетянина-оракула из Москвы» о войнах на Земле появилось в СМИ

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На Ямале с 8 августа в тундре ищут 15-летнюю Светлану Евай

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Эксперт высказался о планах Эстонии и Латвии взыскать с России возмещение ущерба

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Рабство на работе становится всё более популярным

Рабство на работе становится всё более популярным

По данным исследования НИУ "Высшая школа экономики" и РАНХиГС, более половины россиян работают сверх положенных 40 часов в неделю. Причём, не все трудоголики добровольно создают прибавочную стоимость своим работодателям и получают за это компенсацию.

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//Экономика

США заблокировали активы РФ на сотни миллионов долларов

США заблокировали активы РФ на сотни миллионов долларов

Власти Соединенных штатов Америки заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов в рамках санкций в отношении Москвы. Об этом заявила замглавы Минфина США Сигал Манделькер.

//Непознанное

В Нью-Йорке очевидцы сняли на видео гигантский НЛО

В Нью-Йорке очевидцы сняли на видео гигантский НЛО

В небе над Нью-Йорком на днях был замечен неопознанный летающий объект. Очевидцам удалось снять воздушный корабль пришельцев на видео и разместить данную запись в сети Интернет.

//Общество

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На борту Ту-204, у которого загорелся двигатель, находились 204 пассажира

У самолета Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявшего рейс 808 Уфа — Сочи в среду, 22 августа, после вылета загорелся двигатель. На борту самолета находились более 200 человек.

//Общество

Донбасс может помочь России

Донбасс может помочь России

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Киев заподозрили в планах уничтожить Крымский мост новой украинской ракетой

Киев заподозрили в планах уничтожить Крымский мост новой украинской ракетой

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//Экономика

Депутат Рады напомнил: Россия сейчас - крупнейший торговый партнер для Украины

Депутат Рады напомнил: Россия сейчас - крупнейший торговый партнер для Украины

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Милонов предложил изменить флаг России

Милонов предложил изменить флаг России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил дополнить государственный флаг России. По его мнению, нынешнему флагу РФ "не хватает харизмы" и отличия от флагов других стран.

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Татьяна Навка опубликовала редкое фото без макияжа

Татьяна Навка опубликовала редкое фото без макияжа

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала фото без макияжа. 43-летняя Навка много работает, выступает в ледовых спектаклях. Зрители всегда видят спортсменку яркой, нарядной.

//В мире

Украинский политолог представил план нападения на Донбасс с участием авиации США

Украинский политолог представил план нападения на Донбасс с участием авиации США

Украинский политолог Дмитрий Фишенко представил свой план вторжения на неподконтрольные Киеву территории на востоке страны. Заявления эксперта приведены в заметке, опубликованной в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Кети Топурия опубликовала фото в белом мини-бикини на пляже

Кети Топурия опубликовала фото в белом мини-бикини на пляже

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В Литве придумали способ «сдержать Газпром»

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//Метеоновости

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 августа

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей и гостей столицы 22 августа. Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра, ожидается переменная облачность без осадков.

//Армия

В РФ приступили к разработкам нового противолодочного оружия

В РФ приступили к разработкам нового противолодочного оружия

В Российской Федерации ведутся разработки новых образцов противолодочного оружия. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

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Американский сенатор пригрозил новыми санкциями России после выборов в Конгресс

Американский сенатор пригрозил новыми санкциями России после выборов в Конгресс

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Эксперт: сообщения CNBC о падении в море ядерной российской ракеты - "разводка"

Эксперт: сообщения CNBC о падении в море ядерной российской ракеты - "разводка"

Эксперт в области атомного машиностроения, замгенерального конструктора одного из закрытых НИИ Минатома, назвал сообщения телеканала CNBC о падении в море российской ракеты с ядерным двигателем "разводкой".

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Facebook удалил страницы, «связанные с РФ и Ираном»

Facebook удалил страницы, «связанные с РФ и Ираном»

Компания Facebook удалила ряд страниц и групп в своей социальной сети, а также в сервисе Instagram. Подобным образом в отношении иранских пользователей поступил сервис микроблогов Twitter.

//Общество

Сердобольные граждане постарались.Водителя скорой оштрафовали за помощь человеку

Сердобольные граждане постарались.Водителя скорой оштрафовали за помощь человеку

Водитель «Неотложки» был оштрафован за парковку в неположенном месте в то время, когда медики оказывали помощь избитому мужчине. Видео нарушения ПДД предоставили с помощью мобильного приложения.

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На чемпионате России Женя Медведева выступит без тренера

На чемпионате России Женя Медведева выступит без тренера

Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на чемпионате России в Саранске без своего канадского тренера Брайана Орсера. Он в это время будет занят на национальном первенстве Японии.

//Происшествия

В Петербурге с арки Главного штаба обрушились строительные леса

В Петербурге с арки Главного штаба обрушились строительные леса

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади сегодня произошло обрушение строительных лесов с крыши арки Главного штаба. При происшествии пострадали двое мужчин и девушка, погибших нет.

//Общество

Исследователи развеяли главный миф об изменах

Исследователи развеяли главный миф об изменах

Бытует мнение, что люди, нагулявшиеся вволю до брака, становятся более верными супругами, чем те, кто не вкусил всех прелестей свободной жизни без обязательств. Ученые опровергли этот миф.

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В России дефицит рабочих кадров, заявил Кудрин

В России дефицит рабочих кадров, заявил Кудрин

Уже в следующем году Россия столкнется с сокращением количества трудоспособного населения на полмиллиона человек. Заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин сегодня на слушаниях в Госдуме.

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«По блату на войну», — так назвал ситуацию в подразделении, которым некогда командовал писатель Захар Прилепин. Корреспондент АН представился кандидатом на работу, и… его все равно не пустили дальше КПП.

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Суд обязал ГПУ начать расследование по госизмене Порошенко

Суд обязал ГПУ начать расследование по госизмене Порошенко

Печерский районный суд Киева постановил обязать Генеральную прокуратуру Украины провести расследование по поводу возможной государственной измены украинского президента Петра Порошенко.

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Скандал в театре. Дочь Тереховой ушла, рассказав об интимной связи двух женщин

Скандал в театре. Дочь Тереховой ушла, рассказав об интимной связи двух женщин

Дочь актрисы Маргариты Тереховой ушла из театра Луны, устроив настоящий скандал. Обиженная артистка «слила» журналистам информацию об интимной связи двух женщин – режиссера и актрисы

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Мантуров рассказал, как Россия ответит на новые санкции США

Мантуров рассказал, как Россия ответит на новые санкции США

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, как российское правительство намерено нивелировать эффект от новых санкций США, первый пакет которых вступит в действие завтра.

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Россия задержала 150 иностранных судов в Азовском море. Но это не точно

Россия задержала 150 иностранных судов в Азовском море. Но это не точно

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Эксперт объяснил введение санкций США против российских граждан и компаний

Эксперт объяснил введение санкций США против российских граждан и компаний

«Это борьба за электорат»: политолог-американист Дмитрий Михеев прокомментировал введение Министерством финансов США новых санкций против ряда российских граждан, компаний и судов.

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DJ Smash хочет добиться более жесткого наказания для избившего его экс-депутата

Избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга приговорили к двум годам колонии-поселения, но он остаются на свободе. Обидчики музыканта демонстрируют, что на решение суда им наплевать.

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Власти Украины предложат МВФ принять новую программу помощи

Власти Украины предложат МВФ принять новую программу помощи

Власти Украины собираются предложить Международному валютному фонду принять новую программу финансовой помощи стране. Киев рассчитывает получить от МВФ 10 млрд долларов в ближайшие три года.

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Эвелина Бледанс сделала ЭКО в присутствии съемочнй группы

Эвелина Бледанс хочет стать матерью в третий раз. Она мечтает о дочке и решила забеременеть вместе с программой Малахова, съемочная группа присутствовала на процедуре ЭКО для звезды.

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