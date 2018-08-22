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25 августа в парке «Красная Пахра» пройдет 1-й Семейный фестиваль NEW MOSCOW
22 августа 2018, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]
25 августа 2018 года с 11:00 до 22:00 пройдёт 1-й Семейный фестиваль NEW MOSCOW в парке «Красная Пахра» (поселение Краснопахорское, Новая Москва).
В этот день весь парк будет поделён на тематические зоны, где будет проходить множество развлечений и активностей для детей, а также их родителей.
Для вас в этот день:
маркет товаров и аксессуаров
food и lounge зоны
красивые фотозоны и профессиональные фотографы
полезные лекции для родителей
веселые старты и соревнования
велосипедные дорожки и ролердром
байкер шоу
beauty зона
детский IT технопарк и робототехника
выездной планетарий
BMW junior campus
сладкая вата, мороженое, лимонады и поп-корн
батутный надувной городок
веселые аниматоры, фокусники и ростовые куклы
И многое другое!!!!!!
В рамках Фестиваля пройдёт благотворительный аукцион и выставка - вернисаж художников, а также будет работать книжная ярмарка и библиомобиль.
На главной сцене парка «Красная Пахра» будет проходить развлекательная шоу программа с выступлениями творческих коллективов Новой Москвы! Ведущая концертной программы - АННА ГРАЧЕВСКАЯ!
Ведущая дневной программы - актриса и режиссер Наталья Русинова!
Специальные гости: Татьяна Терешина, Юрий Титов и другие!
А в 22:00 всех гостей Фестиваля ожидает зрелищный фейерверк!
До встречи, на самом незабываемом мероприятии этого лета в Новой Москве!
ДАТА: 25 августа 2018
ВРЕМЯ: с 11:00 до 22:00
МЕСТО: парк «Красная Пахра», поселение Краснопахорское (Новая Москва)
ВХОД: свободный
ПОДРОБНОСТИ: @newmoscowfest
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