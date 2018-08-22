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Пророчество «инопланетянина-оракула из Москвы» о войнах на Земле появилось в СМИ
22 августа 2018, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
«Проживающий в Москве инопланетянин» сделал предсказания о будущем Земли и человечества. Такая информация содержится в публикациях, появившихся в отечественных интернет-СМИ.
Сайт politexpert.net пишет, что пришелец по имени Фарионтан прибыл с планеты Фарзавия. Звездолет Фарионтана разбился 33 года назад, все это время он живет в российской столице, утверждается в процитированной заметке.
Автор материала приводит несколько пророчеств, которые инопланетянин якобы сделал в соцсетях. Так, Фарионтан предрек, что человечеству в скором времени удастся освоить Луну – спутник Земли превратится в плацдарм для исследования дальнего космоса. Кроме того, достижения науки позволят значительно увеличить продолжительность жизни людей, она будет доходить до 200 лет.
Отдельно «инопланетный оракул» остановился на войнах, которые предстоит вести землянам. В прогнозе Фарионтана говорится, что масштабных конфронтаций не ожидается. При этом человечество будут «периодически встряхивать» локальные вооруженные противостояния.
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