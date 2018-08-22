Рабство на работе становится всё более популярным

По данным исследования НИУ "Высшая школа экономики" и РАНХиГС, более половины россиян работают сверх положенных 40 часов в неделю. Причём, не все трудоголики добровольно создают прибавочную стоимость своим работодателям и получают за это компенсацию.



Зачастую за ненормированный рабочий день не предусмотрена ни премия, ни дополнительный выходной. Это касается не только частных предприятий, но и некоторых госструктур. Стабильный высокий оклад, видимо, некоторые руководители восприминают как неоспоримый залог присутствия работника на работе 24/7.



Наиболее заметна такая дискриминация в небольших городах, где меньше конкуренции на рынке труда. Там, где сложнее найти работу, там больше будут выкручивать руки и выжимать соки из работников. В городах покрупнее попытки повысить в качестве компенсации стоимость рабочего часа были съедены инфляцией, и поэтому переработка тоже осталась невознаграждённой. А если учесть, что каждый третий работник официально не оформлен или получает зарплату в конверте, то трудовая дискриминация поражает своими масштабами.



В государственных организациях доплачивают за переработку только 44 процентам от всех сверхурочников.



За соблюдением КЗОТ и правами работников должны следить трудовые инспекции, на которых хотят также возложить контроль за дискриминацией в связи с увеличением пенсионного возраста. Но они то и с текущими задачи вряд ли справляются, поэтому пенсионерам нечего и надеяться на защиту своих трудовых прав.



Отчаянные борцы за права трудящихся предлагают радикальные меры за дискриминацию работников - уголовную ответственность руководителей за зарплаты в конвертах, задержки оплаты труда, повышение суммы минимальной оплаты труда до реальной на рынке и ликвидации так называемых нерентабельных предприятий, которые "показывают" одни убытки, но при этом приобретают дорогие автомобили, недвижимость и командируют своих топ-менеджеров в дорогие поездки. Как говорится, отольются кошке мышкины слёзки.



