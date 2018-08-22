Вячеслав Володин: изменения в пенсионной системе назрели 10 лет назад

В Госдуме порядка 4.5 часов эксперты, представители партии и общественных организаций обсуждали варианты изменений в пенсионную систему По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти перемены в России назрели уже 10 лет назад, и все сошлись во мнении, что решение принимать необходимо.

В рамках обсуждения более шестисот общественников и политиков представили самые разные точки зрения. Напомним, что 19 июля законопроект прошел первое чтение, и сейчас обсуждаются поправки к 2 чтению, которое намечено на 24 сентября текущего года.

- Конечно, нам сейчас нужно будет все взвесить, еще раз обсудить в рамках уже созданной рабочей группы, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Потому что есть предложения, которые носят совершенно конкретный характер. Они требуют дополнительных обсуждений.

Он отметил, что эти перемены улучшат благосостояние пенсионеров, увеличат уровень пенсий и сохранят для них не менее 40 процентов зарплаты. Для выработки конкретных изменений была создана рабочая группа, в которую входит представитель от Южного Урала, депутат госдумы Владимир Бурматов. Она начнет свою работу уже на следующей неделе.