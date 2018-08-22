На борту Ту-204, у которого загорелся двигатель, находились 204 пассажира

У самолета Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявшего рейс 808 Уфа — Сочи в среду, 22 августа, после вылета загорелся двигатель. На борту самолета находились более 200 человек. На рейс было зарегистрировано 204 пассажира, в том числе 41 ребенок, из них шестеро малолетних.

Пострадавших в результате авиапроисшествия нет. Ту-204 совершил аварийную посадку в аэропорту вылета "Уфа" из-за возгорания левого двигателя в 5.06 по местному времени (3.06 мск). Пассажиров эвакуировали.

Их отправили в Сочи резервным судном компании "Ред Вингс" в 8.55 мск. Несколько пассажиров отказались продолжать полет.

По данным Приволжского следственного управления на транспорте СК России, на в аэропорту Уфы сейчас работает следственно-оперативная группа и представитель Росавиации, - сообщает РИА Новости.