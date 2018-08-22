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Борису Дубровскому отчитались о подготовке к саммитам

22 августа 2018, 09:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинске определен подрядчик на строительство 18-этажной гостиницы, которое потом передадут в качестве общежития ЮУрГУ. Кроме того, из 15 тысяч студентов-добровольцев отберут две тысячи лучших. Об этом и многом другом подчиненные отчитались перед главой региона Борисом Дубровским в рамках еженедельных совещаний.

Как уточнил замгубернатора Вадим Евдокимов, в первую очередь примут на обучение 15 тысяч волонтеров. Из них отберут две тысячи лучших, а обучать их будут эксперты Росконгресса осенью следующего года – в канун саммитов. Глава региона отметил, что очень важно набрать студентов Южного Урала.

- У нас много сегодня ребят, которые хорошо владеют иностранными языками, - сказал Борис Дубровский. - Немало среди них студентов, уже имеющих соответствующий опыт – наши волонтеры работали на многих международных спортивных мероприятиях.

Глава Минэкономразвития Южного Урала Сергей Смольников уточнил, что недавно был определен подрядчик на строительство гостиницы, которая затем перейдет ЮУрГУ. Она будет сдана в мае 2020 года.

 

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