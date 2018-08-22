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Российские авиакомпании объявили о дефиците кадров, не хватает летчиков
Дефицит командиров экипажей
22 августа 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Российским авиакомпаниям стало не хватать пилотов и не устраивает качество подготовки гражданских летчиков. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложения по решению проблемы дефицита летного состава.
На фоне роста авиаперевозок и усиления борьбы Росавиации с негосударственными учебными заведениями авиакомпаниям не хватает 300–500 летчиков в год, особенно не хватает командиров экипажей, - пишет "Коммерсантъ".
По данным Росавиации, в 2017 году в вузы и училища, выпускающие пилотов, поступило 935 человек, дипломы получили 817 человек. В АЭВТ предложили увеличить набор пилотов в учебные заведения гражданской авиации до 1,2–1,5 тысячи человек в год.
Сейчас авиаперсонал учат в государственных вузах в Петербурге и Ульяновске, в четырех училищах. Авиационные учебных центры (АУЦ) готовят частных пилотов и могут переобучать с одного типа самолета на другой, о чем Росавиация выдает свидетельства.
В Ассоциации считают, что Минтранс не должен препятствовать первоначальной подготовке коммерческих пилотов на базе АУЦ при авиакомпаниях. Могла бы помочь сократить дефицит летчиков валидация иностранного свидетельства коммерческого пилота "без надуманных ограничений" Росавиации, а также сертификация зарубежных учебных заведений.
Контроль за АУЦ усилился после катастрофы в 2013 году самолета Boeing 737 авиакомпании "Татарстан". По итогам проверок выяснилось, что у погибших пилотов были поддельные подписи и печати в свидетельствах о переобучении, были обнаружены нарушения при выдаче бланков свидетельств. Росавиация начала лишать пилотов свидетельств, выданных АУЦ, и закрывать центры.
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