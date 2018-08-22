Эксперт в области атомного машиностроения, заместитель генерального конструктора одного из закрытых НИИ Минатома (Средмаша) СССР, назвал сообщения американского телеканала CNBC о падении в прошлом году в море российской ракеты с ядерным двигателем "разводкой".

CNBC передал, что ракета, упавшая в Баренцево море в результате неудачных испытаний затонула, а американские разведывательные службы узнали, что сейчас Россия проводит подготовку к поднятию со дна этой ракеты.

Американский телеканал, ссылаясь на якобы имеющийся у него секретный доклад, информирует, что Россия "задействует три судна, одно из которых оборудуют спецтехникой для обработки радиоактивного материала", - сообщает pravda.ru.

Эксперт издания рассказал, что обычно "ядерный ракетный двигатель испытывается отдельно, на стенде, а ракета с его массогабаритным макетом — отдельно, в полете". Он назвал информацию CNBC разводкой, извинившись за сленг. По мнению эксперта, заявление США о падении ядерной ракеты - провокация в отношении России.