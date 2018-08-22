Почем нынче выдать замуж дочь олигарха?Владимир Потанин потратил 10 млн.долларов

Российский олигарх и владелец «Интерроса» Владимир Потанин выдал дочь замуж. 34-летняя Анастасия Потанина выбрала себе в мужья 24-летнего инструктора по баьным танцам Артема Кучина.

Легендарный Du Cap-Eden-Roc, расположенный на Лазурном берегу стал местом для торжества не случайно. Слабость к элитному отелю конца XIX века, отмеченному звездой Мишлена, 57-летний миллиардер имеет давно. Каждый день в панорамном ресторане, резидента Forbes ожидает персонал, оставляющий бронь столика за олигархом, а у причала — белоснежная яхта, на которой Потанин коротает время в Антибе.

Ради свадьбы любимой дочери Потанин денег не пожалел, журналисты подсчитали, что праздник обошелся чуть более 10 миллионов долларов. Отец невесты организовал трансфер гостям на мероприятие на частных самолетах и оплатил проживание в отеле, цены на номера в котором - от 500 до 1200 евро за ночь. Порядка 300 тысяч долларов было потрачено на услуги флористов, вся территория пятизвездного отеля утопала в белоснежных цветах, а гостей развлекал Иван Ургант, который за выступление на корпоративах берет не меньше 4 миллионов рублей. Веселились гости по хиты Леонида Агутина, сообщает «СтарХит».















Об избраннике единственной дочки Потанина известно в Сети информации не мало. Артем Кручин довольно успешно занимался бальными танцами, был организатором танцевальных мероприятий, подрабатывал инструктором по свадебным танцам.









В сети даже можно найти его анкету и расценки - 45 минут стоили 1500 рублей. Только вряд ли теперь молодой человек будет заниматься за эти деньги.