В батальон Прилепина набирают людей по знакомству?

«По блату на войну», — так назвал ситуацию в подразделении, которым некогда командовал писатель Захар Прилепин. Корреспондент АН представился кандидатом на работу, и… его все равно не пустили дальше КПП.

Теперь это бывший "прилепинский батальон". Писатель уже оставил должность командира подразделения. А новостью о том, что к Прилепину в батальон бойцов берут только по блату, с корреспондентом АН поделился морпех-россиянин. Одно время он сам пытался туда попасть. Разв даже не пустили.

«Меня с ходу спросили от кого я пришел», — рассказал морпех корреспонденту АН. Он пояснил «прилепинцам», что рекомендантов у него нет.

«Мы с улицы народ не берем», — повторил слова, некогда сказанные морпеху в этом же месте, боец на КПП бывшего прилепинского батальона уже корреспонденту АН. О том, что разговаривает с журналистом военнослужащий не догадывался. Корреспондент представился бойцом, который пришел устраиваться в подразделение на работу.

— И даже не смотрите на то, какие у человека навыки? — последовал вопрос бойцу, — Вы же не знаете с кем говорите, может я хороший специалист по минно-взрывному делу.

Главным условием приема в батальон оказалось обязательное знакомство с кем-нибудь из подразделения. По словам бойца с КПП, потом к нему тщательно присматриваются. Он должен себя зарекомендовать. Только после этой проверки, человек может рассчитывать на прием в подразделение.

«Скорее всего, они перекрутили стандартную процедуру приема сотрудников спецподразделений», — пояснил корреспонденту АН ветеран российского спецподразделения ФСБ РФ «Вымпел»: «В спецназе действительно есть правило приема по рекомендации действующих сотрудников, но это не значит, что человек должен быть обязательно с ними знаком. Когда кандидат приходит устраиваться в спецподразделение, к нему присматриваются, с ним проводят собеседование. Так и происходит знакомство с человеком. Если он показал себя как профессионал, и сотрудники видят в нем высокий потенциал, ему дают рекомендацию».

В настоящий момент Прилепин не является командиром этого батальона. Традиции приема в подразделение по знакомству при нем были. Но появились они, как пояснил боец на КПП, еще до того, как писатель стал комбатом. Комментарий у самого Захара Прилепина корреспонденту АН взять не удалось. Он не ответил ни на вызов, ни на смс с просьбой прокомментировать ситуацию.