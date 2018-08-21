Исследователи развеяли главный миф об изменах

Бытует мнение, что люди, нагулявшиеся вволю до брака, становятся более верными супругами, чем те, кто не вкусил всех прелестей свободной жизни без обязательств. Ученые опровергли этот миф.

Исследователи установили, что склонность человека к адюльтеру объясняется особенностями характера, и некоторые люди имеют большую склонность к изменам. Например, если в прошлом у человека было много сексуальных партнеров, то склонность к поискам новых ощущений и желанию опробовать приобретенные навыки с большей вероятностью вновь толкнет его на сексуальные подвиги. Кроме того, в "группе риска" оказываются и импульсивные люди. Они изменяют под воздействием эмоций и не продумывают ситуацию дальше своего сиюминутного желания.

Причины, которые толкают на измену мужчин и женщин заметно различаются. Сильная половина человечества в погоне за острыми ощущениями, искренне надеется, что адюльтер не всплывет наружу и тайный роман никак не скажется на отношениях в семье. Женщины же, наоборот, надеются «наставив рога» мужу либо отомстить неверному супругу, либо освежить сексуальность, или действительно недовольны качеством своей сексуальной жизни. Такие данные исследований экспертов из Университета Квинсленда приводит британская Independent.