Мужчина забыл в троллейбусе Читы миллион рублей

Сотрудники полиции в Чите обнаружили в троллейбусе сумку с 1 млн рублей. Их забыл пассажир. Как выяснилось позже, им оказался 81-летний пенсионер. Он находится в городе проездом.

К счастью, полицейским удалось найти мужчину. Они помогли ему положить деньги на банковский счет и снять номер в гостинице. Об этом пишет НСН.