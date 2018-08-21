Мужчина забыл в троллейбусе Читы миллион рублей
21 августа 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники полиции в Чите обнаружили в троллейбусе сумку с 1 млн рублей. Их забыл пассажир. Как выяснилось позже, им оказался 81-летний пенсионер. Он находится в городе проездом.
К счастью, полицейским удалось найти мужчину. Они помогли ему положить деньги на банковский счет и снять номер в гостинице. Об этом пишет НСН.
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