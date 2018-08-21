«АН» уже несколько раз рассказывали о воспитателе тигров Михаиле Зарецком и его полосатой артели. Эти публикации полюбились нашим читателям. Поэтому мы решили пойти дальше и снять о тиграх Михаила документальный фильм. Ведь один раз увидеть лучше, чем сто раз прочитать. Над фильмом трудился известный режиссер Арсений Гончуков, поэтому и результат получился выше всяких похвал. Фильм «Воспитатель тигров» можно посмотреть на ютуб-канале нашей газеты или просто набрав в поисковой строке Youtube его название. А в день появления фильма в сети мы еще раз поговорили с Михаилом о том, какие перемены произошли в его хозяйстве за то время, что мы не виделись.

Марс в Сочи

- Последний раз мы встречались два года назад. За это время в вашем тигрином семействе что-то изменилось?

- Очень многое, в двух словах трудно описать. Например, у нас появилась пума, и я ей сейчас просто болею. Мы с женой давно мечтали завести котенка пумы, и вот перед новым голом наша мечта сбылась. Сейчас ему около десяти месяцев. Невероятной красоты зверь. Голубоглазый. Обаятельный мурлыка. Пока был маленьким, жил с нами в доме. Мы его, как обычного кота, приучили к лотку. Спал с нами и будил ровно в шесть утра. Они же мурлычут, как кошки, только делают это очень громко. И вот в шесть утра он начинал нас вылизывать и трещал так, что мы его назвали Дизелем. Очень плотный, сплошная мышца, невероятный просто котяра.

- А как дела у героя последней статьи амурского тигра Марса, которого я еще котенком видел три года назад?

- Марс у нас поехал в Сочи. Там в одном из пансионатов есть большой зоопарк. Мне позвонил директор пансионата и говорит: «Миша, у меня сидят три блондинки. Три белых тигрицы. Нужен самец для разведения. Нет у тебя на примете?» Так Марс поехал в Сочи на временную работу. Мне регулярно шлют фото и видеоотчеты о его жизни и творчестве. Так я скажу – я бы сам не отказался от такой командировки – (смеётся). Его на курорте ублажают три красавицы-блондинки, да еще у него в вольере собственный бассейн. Хорошо устроился. Он там просто звезда. Он же «амурец», огромный, как танк, другие тигры на его фоне котятами выглядят. То, что он амурский тигр, а девочки – бенгальские, проблемы не составляет. Они прекрасно скрещиваются. Даже интересно, что получится. Если родятся белые тигры размером с амурских – это будет просто фурор.

Имя определяет характер

- А белый тигр Вайт? Любимец публики, смешной шарик.

- Он стал еще круглее, чувствует себя замечательно. Как и раньше, добрый и ласковый, вылизывает всех, до кого сможет дотянуться. Ну а главная звезда, конечно, Шанель. Она во всех телепередачах участвует, фотосессиях и выездах. Прирожденная актриса. Перед чемпионатом мира по футболу с ней, Вайтиком и тигренком Боней полтора месяца жили в лесу, участвовали в съемках программы «Розыгрыш». Пугали египтян. С большим успехом. Шоу устраивал известнейший египетский шоумен и актер Рамез Галаль, все в его стиле. Он постоянно кого-то до смерти пугает.

- Интересное имя у тигренка.

- Боня? Ему сейчас год. Назвали его в честь Виктории Бони. Когда мы искали тигренку имя, то традиционно попросили совета у наших подписчиков в соцсетях. Вика попросила, чтобы я назвал его Боней. А чтобы было убедительней, в своем инстаграмме, где у нее 6 миллионов подписчиков, попросила всех написать мне и поддержать ее. И мне в итоге пришло около пяти тысяч писем с этим именем для тигренка. Пришлось согласиться. А в ответ Вика взяла над Боней шефство и оплачивает все его содержание.

- Боне год, это уже не совсем тигренок. А маленькие у тебя сейчас есть?

- Есть. Он в фильме присутствует. Зовут Майкл. Он злюка. Характер у него непростой. Говорят, как яхту назовете, так она и поплывет. Называли в честь меня, думали, что добрый будет. А он похоже решил, что назвали в честь Тайсона. Так все и думает, кому бы ухо откусить. Вспыльчивый, дерзкий, тут его не трогай, там не гладь, рычит. Но я надеюсь, что Шаня (Шанель) его перевоспитает. Он сейчас живет с ней в одном вольере, и она его учит жизни. А поскольку сама она существо добрейшее и уравновешенное, то есть надежда, что она этому бесенку передаст свои качества.

Штатная воспитательница

- Шаня – штатная воспитательница или это ее первый «клиент»?

- Шаня уже больше десятка тигрят воспитала. Ей пора звание заслуженного учителя давать. Всех тигрят мы отдаем ей. Она их любит, но шалить не дает. Вылижет от ушей до хвоста, но если что – и за шкирку оттаскать может.

- А своих тигрят у нее не было?

- Нет, она не может рожать. Ее в младенчестве мать покалечила, вся в переломах, таз смещен, на обоих глазах катаракта. Тяжелое детство ей выпало. Но мы ее спасли, вылечили, сделали операции на глазах. В итоге выросла в звезду. Забеременеть она может, но родить – нет. Всю свою материнскую энергию и любовь выплескивает на чужих тигрят. Она самая покладистая в коллективе. Хотя, Вайт, наверное, более покладистый, но он по характеру немного трус. Его внезапно открывшаяся дверь может до паники напугать. А Шане все по барабану. Характер стойкий, нордический, как в кино говорили. Хоть в пятнадцатитысячную толпу в Олимпийском ее выводи, хоть на Арбат – ей все равно, она спокойна, как слон.

- Публика, соответственно, любит ее больше всех?

- Публика как раз больше любит Вайта. Шаня все-таки выглядит немного угрожающе, хотя по характеру сама доброта. А Вайтик – он как плюшевая игрушка, белый, толстенький, лизун, его всем потискать охота, а он и не возражает.

Мечта

- Сколько всего у тебя тигров?

- Затрудняюсь сказать. У нас постоянная текуча «кадров». Кого-то выхаживаешь, кого-то воспитываешь, кого-то в цирк отдаешь, кого-то еще куда. Более или менее постоянного контингента около десятка. Постоянно больных тигрят доставляют, спасаем. То тут мне львят подбросят. За прошлый год я семь львят спас, представляешь? Одну спасти не удалось, там совсем тяжелый случай был. Ее хозяин таскал с собой по всяким кабакам и не следил совсем. Ей две операции делали, из желудка куски кресел и кожаных курток достали, из кишечника – кусок какого-то парика. Не смогли спасти. Я всегда говорю – хищники не игрушки, не берите их, не покупайте ради понтов. Даже за кошкой следить надо, а за ними – вдесятеро. Так всегда их жалко, когда не удается спасти.

- Ты говорил, что тигры межу собой отношений не поддерживают. А в фильме Вайт с Боней живут в одном вольере и очень хорошо себя чувствуют.

- Это взрослые тигры не дружат друг с другом и при встрече сразу начинают выяснять, кто круче. Если они знакомы с детства, то никаких проблем не возникает. Вайтик с Боней друзья не разлей-вода.

- С керченским спортивно-патриотическим клубом «Слава» поддерживаете отношения?

- Разумеется, я там бываю несколько раз в год. А когда ребята приезжают в Москву – обязательно встречаемся. В конце августа еду туда на кубок «Двух морей» с Шаней и Дизелем. Буду ребятам рассказывать про пум и тигров, будем гулять, играть вместе, а потом награждать победителей турнира. Мы там постоянные гости. Мои тигры – символ клуба.

- Твоя мечта открыть парк «Дом тигра» еще не осуществилась?

- Я уже хожу по этой земле, администрация Истры готова пойти навстречу. Но это же не одного дня работа. Нужно разработать детальный проект, учитывающий все мелочи, решить миллион проблем, не говоря уж о финансах. Там ведь будут жить не абы какие звери, а тигры. Я с этими мыслями засыпаю и с ними просыпаюсь. Но дело движется. И я думаю, в не таком уж отдаленном будущем под Истрой появится «Дом тигра», который смогут посетить все желающие.