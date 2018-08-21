На бутылках со спиртным могут появиться устрашающие картинки

В Минздраве рассматривается вопрос о новых ограничительных мерах, призванных сократить потребление алкогольной продукции. Речь идет о появлении демотиваторов на бутылках со спиртным.

«Цель этой меры – показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями. Например, с совершением уголовно наказуемых деяний, получением серьезных травм. Поэтому картинки будут содержать эпизоды социальной направленности. В настоящее время этот вопрос прорабатывается», - пояснили в пресс-службе Минздрава.

Мировая практика не использует устрашающие картинки на бутылках со спиртным. Лишь в Великобритании на этикетках используется символическое перечеркнутое изображение беременной женщины с бокалом в руке. С прошлого года в России демотиваторы стали использоваться на пачках с сигаретами. Специалисты считают эту меру перспективной и планируют включить ее в Стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, сообщают «Известия».