«Рыца», «поциэнт», «удастса»: перлы российских студентов и абитуриентов

До начала нового учебного года осталось меньше двух недель. В преддверии этого события «Аргументы недели» собрали перлы студентов и абитуриентов российских высших учебных заведений.

Несколько лет назад в интернет-изданиях появилось вызвавшее общественный резонанс интервью с доцентом кафедры стилистики русского языка журфака МГУ Анастасией Николаевой. Она рассказала о «чудовищных» результатах проверочного диктанта по русскому языку, проведенного среди первокурсников. По словам Николаевой, в числе ошибок, допущенных молодыми людьми, встретились такие:

- рыца (рыться),

- поциэнт (пациент),

- удастса (удастся),

- врочи (врачи),

- нез наю (не знаю),

- генирал (генерал),

- через-чюр (чересчур),

- оррестовать (арестовать).

На другом гуманитарном факультете МГУ – историческом – судя по публикациям в блогосфере, тоже не все в порядке со знанием профильного предмета. Вот несколько цитат из работ будущих историков:

- «Ольга сожгла древлян в крематории...»;

- «Литва к IX веку принимает буддизм ...»;

- «Мономаха назвали так в честь шапки ...»;

- «В 1905 году декабристы выступили за отмену крепостного права ...»;

- «Петр Первый в детстве жил в Петербурге ...»;

- «Анна Иоановна оставила на троне Берию…»;

- «ВЧК занималась контрреволюцией и саботажем ...»;

- «Сталин доверял Троцкому, поэтому выслал его из страны ...».

И напоследок несколько перлов абитуриентов Казанского федерального университета, пытавшихся поступить в Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

— О каком событии снят фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин»?

— Об отечественной войне 1709 года!

— Как раньше назывался город Ульяновск?

— Свердловск.

— А Симбирск тогда что за город?

— А Симбирск – это город, который раньше назывался Симбирском.

— Кто был символом Олимпиады в Москве 1980 года?

— Чебурашка, а кто же еще?