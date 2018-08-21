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«Рыца», «поциэнт», «удастса»: перлы российских студентов и абитуриентов
21 августа 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
До начала нового учебного года осталось меньше двух недель. В преддверии этого события «Аргументы недели» собрали перлы студентов и абитуриентов российских высших учебных заведений.
Несколько лет назад в интернет-изданиях появилось вызвавшее общественный резонанс интервью с доцентом кафедры стилистики русского языка журфака МГУ Анастасией Николаевой. Она рассказала о «чудовищных» результатах проверочного диктанта по русскому языку, проведенного среди первокурсников. По словам Николаевой, в числе ошибок, допущенных молодыми людьми, встретились такие:
- рыца (рыться),
- поциэнт (пациент),
- удастса (удастся),
- врочи (врачи),
- нез наю (не знаю),
- генирал (генерал),
- через-чюр (чересчур),
- оррестовать (арестовать).
На другом гуманитарном факультете МГУ – историческом – судя по публикациям в блогосфере, тоже не все в порядке со знанием профильного предмета. Вот несколько цитат из работ будущих историков:
- «Ольга сожгла древлян в крематории...»;
- «Литва к IX веку принимает буддизм ...»;
- «Мономаха назвали так в честь шапки ...»;
- «В 1905 году декабристы выступили за отмену крепостного права ...»;
- «Петр Первый в детстве жил в Петербурге ...»;
- «Анна Иоановна оставила на троне Берию…»;
- «ВЧК занималась контрреволюцией и саботажем ...»;
- «Сталин доверял Троцкому, поэтому выслал его из страны ...».
И напоследок несколько перлов абитуриентов Казанского федерального университета, пытавшихся поступить в Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций КФУ.
— О каком событии снят фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин»?
— Об отечественной войне 1709 года!
— Как раньше назывался город Ульяновск?
— Свердловск.
— А Симбирск тогда что за город?
— А Симбирск – это город, который раньше назывался Симбирском.
— Кто был символом Олимпиады в Москве 1980 года?
— Чебурашка, а кто же еще?
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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