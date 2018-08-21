Ученые: тромбоциты, которые не отторгаются организмом

В Японии ученым удалось создать тромбоциты, которые выращены из клеток крови самого пациента. Первые тесты определили важную особенность - они не отторгаются организмом. В настоящее время эксперты готовятся к операции на человеке.

Ученые считают то, что в будущем эта технология поможет людям, которые страдают болезнями крови, а также онкологией.

Напомним, что тромбоциты создаются не за один раз, а поэтапно. Для начала из крови пациента делают универсальные iPS-клетки, из которых можно вырастить клеточные линии мегакариоцитов — клеток костного мозга, из которых образуются тромбоциты. Об этом пишет Ридус.