Ученые: тромбоциты, которые не отторгаются организмом
21 августа 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии ученым удалось создать тромбоциты, которые выращены из клеток крови самого пациента. Первые тесты определили важную особенность - они не отторгаются организмом. В настоящее время эксперты готовятся к операции на человеке.
Ученые считают то, что в будущем эта технология поможет людям, которые страдают болезнями крови, а также онкологией.
Напомним, что тромбоциты создаются не за один раз, а поэтапно. Для начала из крови пациента делают универсальные iPS-клетки, из которых можно вырастить клеточные линии мегакариоцитов — клеток костного мозга, из которых образуются тромбоциты. Об этом пишет Ридус.
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