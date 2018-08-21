К пенсионным изменениям Госдума получила более 100 поправок

К законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство более 100 поправок поступило в Государственную думу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты парламента.

В парламентско-общественных слушаниях примут участие порядка 600 человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по итогам слушаний будет создана рабочая группа, которая продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами и представителями фракций, пишут «Известия».

Напомним, что данный законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.