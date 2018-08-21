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К пенсионным изменениям Госдума получила более 100 поправок
21 августа 2018, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]
К законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство более 100 поправок поступило в Государственную думу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты парламента.
В парламентско-общественных слушаниях примут участие порядка 600 человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по итогам слушаний будет создана рабочая группа, которая продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами и представителями фракций, пишут «Известия».
Напомним, что данный законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
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