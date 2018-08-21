53% россиян - против курения
21 августа 2018, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Был проведен специальный опрос среди курильщиков. Эксперты выяснили, что большая часть россиян (53%) собирается бросить курить. Количество курильщиков в стране не снизилось — их по-прежнему около трети населения.
17% опрошенных заявили, что рассматривают отказ от курения лишь в будущем, а 28% вовсе и не собираются бросать курит. 2% опрошенных затруднились ответить. Об этом пишет NEWS.ru.
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