53% россиян - против курения

Был проведен специальный опрос среди курильщиков. Эксперты выяснили, что большая часть россиян (53%) собирается бросить курить. Количество курильщиков в стране не снизилось — их по-прежнему около трети населения.

17% опрошенных заявили, что рассматривают отказ от курения лишь в будущем, а 28% вовсе и не собираются бросать курит. 2% опрошенных затруднились ответить. Об этом пишет NEWS.ru.