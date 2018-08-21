В Реутове собираются построить дом культуры

Новый дом культуры собираются построить в Реутове. Здание будет весьма оборудованным: зал на триста мест, театральная сцена, костюмерные, помещения для занятий музыкой, пением и хореографией. Площадь здания достигнет почти три тысячи квадратных метров.

Заниматься в доме культуры смогут 440 человек одновременно. Завершение строительства объекта запланировано на конец 2019 года, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает сайт Подмосковье сегодня, в Королеве до конца сентября планируют произвести ремонт дома культуры "Текстильщик".

Большое внимание также уделяется благоустройству детским площадкам. Работы проводятся в рамках региональной программы «Культура Подмосковья».