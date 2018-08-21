Почему итальянцы переносят производство своих знаменитых колбас самых лучших торговых марок (фактически мировых брендов) в Сергиев Посад? Почему немецкие, австрийские, японские и сербские производители разворачивают свои заводы в Ногинске, в индустриальном парке, которым руководит один из лучших организаторов промышленности Олег Карцов?

Редакция "Аргументы недели" представляют новый фильм Андрея Караулова "Ногинск: как закалялась сталь"