В недрах правительства готовится еще реформа здравоохранения?

Как стало известно «Аргументам недели», повышение пенсионного возраста это не единственный сюрприз для простых жителей страны. Вероятно, в ближайшие годы нам всем грозит перейти на американскую модель медицинского страхования: «есть деньги – лечишься, нет – ложись и помирай».

Как рассказали «АН» представители экспертного сообщества, по их информации уже в осеннюю сессию в Госдуму может поступить законопроект, подготовленный печально знаменитым НИФИ Минфина, который полностью поменяет систему финансирования отечественного здравоохранения.

«Хотя документ еще проходит практически совершенно секретные согласования между ведомствами, его основные параметры понемногу становятся известны. Вводится понятие индивидуального медицинского капитала (ИМК). На него зачисляется часть взносов, который переводит за вас работодатель. Еще некоторую сумму вы сами обязаны оплачивать ежемесячно. Суммы собственных доплат будут примерно равны отчислениям работодателя. Вот ровно на ИМК, то есть на те средства, которые накопились у вас на счету вы, и будете получать основные медицинские услуги. Их объемы, тарифы и прочее определяются специальным постановлением правительства. Вероятно, это будет так сказать, базовый уровень. Также можно приобрести дополнительную медицинскую страховку, расширяющую спектр медуслуг выше этого базового уровня», - рассказывает эксперт.

По его словам, «также планируется и введение минимального уровня». Например, с ограниченным посещением участкового терапевта, вызова «Скорой» и так далее.

«Минималка для тех, кто вообще не платит никаких взносов, так как работает в «серой» или «черной» зоне. И, главное, чтобы обойти 41-ую статью Конституции, которая гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений», - пояснил эксперт.

«В принципе это американская система, которая приспособлена к нашим реалиям: «есть деньги – есть лечение, нет денег – нет лечения кроме слов утешения».