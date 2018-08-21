"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве на среду

Сегодня стало известно, что "желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на среду, 22 августа. Согласно последней информации, соответствующую информацию предоставили специалисты.

Как сообщили синоптики, исходя из степени интенсивности опасных явлений, было решено объявить "желтый" уровень. Это говорит о том, что погода является потенциально опасной для здоровья и жизни москвичей и жителей Подмосковья, уточнили в Гидрометцентре.

Предполагается, что завтра в столице температура воздуха составит 18-20 градусов. Порывы ветра будут довольно сильными – до 17 метров в секунду.