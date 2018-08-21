В Истре стартовало строительство нового корпуса завода сельхоздеталей

Как сообщают эксперты, в Истре началось строительство нового производственного корпуса по выпуску сельскохозяйственных деталей. Работы будут идти до июня 2020 года.

Объем инвестиций в проект составит около 50 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 12 новых рабочих мест. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также в Подмосковье собираются построить завод по производству каменных изделий. Стоимость проекта более 800 миллионов рублей, их вложат частные инвесторы, пишет ОТР.