В Истре стартовало строительство нового корпуса завода сельхоздеталей
21 августа 2018, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, в Истре началось строительство нового производственного корпуса по выпуску сельскохозяйственных деталей. Работы будут идти до июня 2020 года.
Объем инвестиций в проект составит около 50 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 12 новых рабочих мест. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также в Подмосковье собираются построить завод по производству каменных изделий. Стоимость проекта более 800 миллионов рублей, их вложат частные инвесторы, пишет ОТР.
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