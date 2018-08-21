Борис Дубровский: За срыв сроков подготовки к саммитам уволю!..
21 августа 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Челябинской области Борис Дубровский пообещал уволить всех, кто сорвет сроки подготовки к саммитам. Напомним, что Челябинск примет множество делегаций на саммиты Шос и БРИКС в 2020 году.
- Срыв сроков выполнения поставленных задач по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС приведет к дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнений, - отметил он.
Для контроля за работами в правительстве уже на этой неделе внедрят информационную систему управления. Эту задачу поставил перед своими подчиненными губернатор.
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